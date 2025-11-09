Aίγινα: Πλήθος πιστών στις εκδηλώσεις για τον Άγιο Νεκτάριο

Από νωρίς το πρωί, τα πλοία προς την Αίγινα ήταν γεμάτα με επισκέπτες

09 Νοέ. 2025
Σήμερα εορτάζεται η γιορτή Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα, προσελκύοντας χιλιάδες πιστούς από όλη την Ελλάδα αλλά και τα Βαλκάνια.

Από νωρίς το πρωί, τα πλοία προς την Αίγινα ήταν γεμάτα με επισκέπτες που ήθελαν να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις για τον Άγιο Νεκτάριο.

O καπετάνιος του πλοίου «Ποσειδώνας», Βασίλης Παχουπός, μιλώντας στο OPEN, τόνισε τη σημασία της ημέρας για το νησί και την ευρεία προσέλευση κόσμου από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, το κλίμα των εορτασμών διατηρείται όλη την εβδομάδα και αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς πολλοί προσκυνητές επιθυμούν να τιμήσουν τον Άγιο Νεκτάριο.

Η πομπή ξεκίνησε από το Δημοτικό Στάδιο Αίγινας και διέσχισε τους δρόμους του ιστορικού κέντρου και την παραλία του νησιού.

Συμμετείχαν η φιλαρμονική του Μουσικού Συλλόγου Αίγινας (ΜΟΥΣΑ), μαθητές και εκπαιδευτικοί τοπικών σχολείων, καθώς και προσκόποι του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Αίγινας.

Παρόντες στην ακολουθία ήταν επίσης η φιλαρμονική του Λιμενικού Σώματος, αρχιερείς, η ηγουμένη Τιμοθέη με σπουδαστές της Ριζαρείου, καθώς και άντρες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αίγινας, ναύτες από τη ναυτική βάση του Τούρλου και μέλη της Ομάδας Εκτάκτων Αναγκών Αίγινας.

Η συνοδεία κρατούσε με ευλάβεια την Ιερά Κάρα, τα Τίμια Λείψανα και την εικόνα του Αγίου Νεκταρίου.

Τις θρησκευτικές εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους ο δήμαρχος Αίγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κώστας Κατσαφάδος.
