Αίγιο: Επανελειτουργεί η Κοινωνική Ιματιοθήκη της Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

Διανομή ειδών ιματισμού  και σχολικών ειδών από την Κοινωνική Ιματιοθήκη της Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, στο Αίγιο.

26 Σεπ. 2025 9:27
Pelop News

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας ενημερώνει ότι η Κοινωνική Ιματιοθήκη, η οποία βρίσκεται, επί της συμβολής των οδών Μητροπόλεως και Μελετοπούλων, θα είναι ανοικτή την Τρίτη 30/09/2025, και ώρα 6.00–8.00 μ.μ., προκειμένου να πραγματοποιηθεί διανομή ειδών ιματισμού σε συνανθρώπους μας που χρήζουν της παροχής αυτών καθώς και σχολικών ειδών (τσάντες, κασετίνες, τετράδια, βιβλία, σχολικά βοηθήματα) εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Οσοι επιθυμούν να προσφέρουν σχολικά είδη ή ιματισμού, η παραλαβή τους θα γίνεται στο κατάστημα της TOYOTA κατά της πρωινές ώρες, οδός Κορίνθου 2 Αίγιο.

Υπεύθυνη Ιματιοθήκης  Ντία Παναγοπούλου (τηλ. 6942982430).
