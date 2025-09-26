Αίγιο: Επανελειτουργεί η Κοινωνική Ιματιοθήκη της Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας ενημερώνει ότι η Κοινωνική Ιματιοθήκη, η οποία βρίσκεται, επί της συμβολής των οδών Μητροπόλεως και Μελετοπούλων, θα είναι ανοικτή την Τρίτη 30/09/2025, και ώρα 6.00–8.00 μ.μ., προκειμένου να πραγματοποιηθεί διανομή ειδών ιματισμού σε συνανθρώπους μας που χρήζουν της παροχής αυτών καθώς και σχολικών ειδών (τσάντες, κασετίνες, τετράδια, βιβλία, σχολικά βοηθήματα) εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Οσοι επιθυμούν να προσφέρουν σχολικά είδη ή ιματισμού, η παραλαβή τους θα γίνεται στο κατάστημα της TOYOTA κατά της πρωινές ώρες, οδός Κορίνθου 2 Αίγιο.

Υπεύθυνη Ιματιοθήκης Ντία Παναγοπούλου (τηλ. 6942982430).

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



