Αίγιο: Οι σημερινές εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους «Θόδωρος Αγγελόπουλος»

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Διεθνού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρου Μήκους Αιγίου «Θεόδωρος Αγγελόπουλος», σήμερα Πέμπτη 22/06/2023, στις 7μμ στα Παλαιά Σφαγεία η Μαρία Ανδρονίκου, διδάκτωρ της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ, θα αναπτύξει το θέμα, «Tο αρχιτεκτονικό και το κινηματογραφικό: Μια σύγκλιση γλωσσών».

Πιο συγκεκριμένα, θα εξεταστεί η μοντέρνα αρχιτεκτονική της εικόνας, (συμπεριλαμβανομένων των όψιμων εκδόσεων της), στον κινηματογράφο του Χόλιγουντ μετά το 1980.

21:15 Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Vidisova (Γιώργος Παναγόπουλος) Ελλάδα

Will You Look At Me (Shuli Huang) Κίνα

Βούτες (Τάσος Γκινοσάτης) Ελλάδα

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

Μάγμα (Λία Τσάλτα) Ελλάδα

Not tomorrow (Αμέρισσα Μπάστα) Ελλάδα

Safe (Ian Barling) ΗΠΑ

Sillage: Portrait of an Onlooker (Farhad Delaram) Γερμανία

The Sower of Stars (Lois Patiño) Ισπανία

4 ΑΜ (Mehdi Fikri) Γαλλία

Medea (Βασίλης Κωνσταντίνου) Ελλάδα

Fatih the Conqueror (Onur Yagiz) Γαλλία

Curupira and the machine of the destiny (Janaina Wagner) Βραζιλία

Το 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους με διοργανώτρια την ΔΗΚΕΠΑ επανέρχεται με ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργασιών με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών, υποστηρικτές το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, την Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, το WIFT GR, την Ένωση Ελλήνων Κινηματογραφιστών, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και την Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών υποστηρίζει το φεστιβάλ και προγραμματίζει δωρεάν μετακίνηση με λεωφορείο:

Bus Service Πάτρα-Αίγιο: 18:00 Αναχώρηση από άνω μέρος πλατείας Γεωργίου, 18:15 ενδιάμεση στάση στο Πανεπιστήμιο (στάση Πρυτανείας-coffee island), 00:30 επιστροφή από Αίγιο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: https://www.aigiofilmfestival.gr/programme-2023/