Αίγιο: Στον ανακριτή ο 46χρονος για τους πυροβολισμούς σε ανηλίκους – Εκτός κινδύνου οι τραυματίες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διαδικασία για την υπόθεση των πυροβολισμών κατά τεσσάρων ανηλίκων στο Αίγιο, με τον 46χρονο που συνελήφθη να αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής κοντά στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος, όταν – σύμφωνα με πληροφορίες – οι τέσσερις ανήλικοι περπατούσαν στην περιοχή και δέχθηκαν αιφνιδιαστικά πυροβολισμούς. Από τα σκάγια τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις από αυτούς και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αιγίου, ενώ ο τέταρτος, που έφερε περισσότερα τραύματα στα πόδια, διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών για περαιτέρω νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας όλων χαρακτηρίζεται εκτός κινδύνου.

Κατά την έρευνα των αστυνομικών στο κατάστημα του 46χρονου εντοπίστηκαν δύο καραμπίνες. Σύμφωνα με τις αρχές, η μία φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στους πυροβολισμούς, ενώ η δεύτερη, η οποία δεν ήταν δηλωμένη, κατασχέθηκε επίσης.

Η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και τα κίνητρα της επίθεσης, την ώρα που η τοπική κοινωνία παραμένει ιδιαίτερα προβληματισμένη από το συμβάν.

