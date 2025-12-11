Αιματηρή επίθεση στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, ένας τραυματίας

Συναγερμός στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, στην Πάτρα, από επίθεση και τραυματισμό κρατούμενου.

Αιματηρή επίθεση στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, ένας τραυματίας
11 Δεκ. 2025 8:06
Pelop News

Αιματηρό επεισόδιο κατεγράφη στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, με έγκλειστο να επιτίθεται και να τραυματίζει με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι και το πόδι κρατούμενο, ο οποίος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Δράστης 43χρονος αλβανός και θύμα 32χρονος που διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου έλαβε εξιτήριο, καθώς τα τραύματά του δεν ήταν σοβαρά.

Σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης

Το περιστατικό σημειώθηκε στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, λίγες ημέρες μετά τον εντοπισμό οκτώ μαχαιριών σε έλεγχο σωφρωνιστικών υπαλλήλων.

