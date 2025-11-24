Αιθιοπία: Εξερράγη το ηφαίστειο Χάιλι Γκούμπι μετά από τουλάχιστον 10.000 χρόνια σιωπής

Τεράστιο νέφος τέφρας εκτοξεύτηκε στα 15 χλμ.

24 Νοέ. 2025 11:19
Ηφαιστειακή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου 2025 στην περιοχή Afar της βορειοανατολικής Αιθιοπίας: το ηφαίστειο Χάιλι Γκούμπι (Hayli Gubbi), το νοτιότερο της οροσειράς Erta Ale, εξερράγη για πρώτη φορά μετά από τουλάχιστον 10.000 χρόνια.

Η έκρηξη ξεκίνησε περίπου στις 08:30 τοπική ώρα και επιβεβαιώθηκε αρχικά από δορυφορικά δεδομένα. Μέσα σε λίγα λεπτά εκτοξεύτηκε γιγάντια δέσμη τέφρας που έφτασε σε ύψος 13–15 χιλιομέτρων (45.000–50.000 πόδια), εισερχόμενη στην στρατόσφαιρα.

Το νέφος τέφρας παρασύρεται ανατολικά πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα και ήδη καλύπτει τμήματα της Υεμένης και του Ομάν. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ηφαιστειακής Τέφρας της Τουλούζης (VAAC Toulouse) εξέδωσε αμέσως προειδοποιήσεις για την αεροπορία, ενώ οι πτήσεις στην περιοχή αναπροσαρμόζουν δρομολόγια.

Παρά την ένταση της έκρηξης, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή μεγάλες ζημιές, καθώς το ηφαίστειο βρίσκεται σε αραιοκατοικημένη περιοχή. Οι αρχές της Αιθιοπίας και διεθνείς γεωεπιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη μέσω δορυφόρων και σεισμογράφων.

Το Χάιλι Γκούμπι θεωρούνταν «αδρανές» για ολόκληρη την Ολοκαινική περίοδο (τα τελευταία ~11.700 χρόνια). Η σημερινή έκρηξη αποτελεί ένα από τα σπανιότερα γεωλογικά γεγονότα παγκοσμίως και αναμένεται να δώσει πολύτιμα στοιχεία για την ηφαιστειακή δραστηριότητα στην κοιλάδα του Μεγάλου Ρήγματος.

