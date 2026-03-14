Ακίνητα: Οι 10 αλλαγές που φέρνουν τα πάνω κάτω – Τι αλλάζει για ιδιοκτήτες, ενοίκια και φόρους

Η αγορά ακινήτων περνά σε μια νέα περίοδο, στην οποία οι ιδιοκτήτες καλούνται να κινηθούν μέσα σε ένα πιο σύνθετο περιβάλλον υποχρεώσεων, ρυθμίσεων και αλλαγών που επηρεάζουν τόσο τη φορολογία όσο και την εκμετάλλευση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΠΟΜΙΔΑ ανέλαβε πρωτοβουλία ενημέρωσης με μια σειρά ανοιχτών εκδηλώσεων σε 10 πόλεις της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας, συνδυάζοντας την ανάλυση των νέων δεδομένων με την παρουσίαση του βιβλίου «Αγοράζω Σπίτι», που λειτουργεί ως πρακτικός οδηγός για όσους θέλουν να αγοράσουν, να αξιοποιήσουν ή να διαχειριστούν ένα ακίνητο.

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, οι ενημερωτικές αυτές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν από τις 2 έως τις 7 Μαρτίου 2026 σε συνεργασία με τοπικούς συνδιοργανωτές, Δικηγορικούς Συλλόγους, Επιμελητήρια και άλλους επαγγελματικούς φορείς. Στην περιοδεία συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας από τη Θεσσαλονίκη Κώστας Χαιδούτης, ο υπεύθυνος Ανάπτυξης του προγράμματος Ασφάλισης Κτιρίων των μελών της ΠΟΜΙΔΑ Νίκος Κεχαγιάογλου, καθώς και ο Ηλίας Παπαγεωργιάδης, συν-συγγραφέας του βιβλίου «Αγοράζω Σπίτι».

Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων βρέθηκαν οι μεγάλες αλλαγές που, σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες μέσα στο 2026. Ανάμεσα στα βασικά θέματα περιλαμβάνονται οι πρόσφατες μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου των ακινήτων, οι νέες ρυθμίσεις για τις κατοικίες και τις επαγγελματικές μισθώσεις, αλλά και η υποχρεωτική τραπεζική καταβολή των μισθωμάτων από την 1η Απριλίου 2026, μέτρο που η Ομοσπονδία έχει ήδη επισημάνει ότι θα αλλάξει πρακτικά τον τρόπο πληρωμής και ελέγχου των ενοικίων.

Στην ίδια ατζέντα εντάσσονται και το επερχόμενο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το γνωστό Μ.Ι.Δ.Α. της ΑΑΔΕ, οι υποχρεώσεις που συνδέονται με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και τη δήλωση των ανελκυστήρων, αλλά και νέες ρυθμίσεις που αφορούν το πιστοποιητικό φερεγγυότητας, τη διαταγή απόδοσης μισθίου λόγω λήξης της μίσθωσης, το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης, τους πολεοδομικούς περιορισμούς σε δόμηση και βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς και τις αλλαγές σε κληρονομικές συμβάσεις, διαθήκες, χρέη και νόμιμη μοίρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πάντως, έχει το γεγονός ότι η ΠΟΜΙΔΑ επιχειρεί να παρουσιάσει αυτές τις εξελίξεις όχι ως μια σειρά αποσπασματικών διοικητικών λεπτομερειών, αλλά ως νέο συνολικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κληθούν να κινηθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων το επόμενο διάστημα. Το μήνυμα που προκύπτει από τις παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας είναι ότι η κατοχή ακίνητης περιουσίας απαιτεί πλέον πιο συστηματική παρακολούθηση κανόνων, υποχρεώσεων και ευκαιριών, ειδικά σε μια περίοδο που οι πιέσεις στην αγορά στέγης, στις μισθώσεις και στις επενδύσεις παραμένουν έντονες.

Στο δεύτερο μέρος των εκδηλώσεων παρουσιάστηκε το βιβλίο «Αγοράζω Σπίτι» των Στράτου Παραδιά και Ηλία Παπαγεωργιάδη, από τις εκδόσεις Καστανιώτη, με τους δύο συγγραφείς να εξηγούν ότι ο στόχος του είναι να λειτουργήσει σαν πρακτικός οδηγός τόσο για όσους σχεδιάζουν να αγοράσουν κατοικία όσο και για εκείνους που ήδη διαθέτουν ακίνητο. Σύμφωνα με την παρουσίαση, το βιβλίο επιχειρεί να απαντήσει με απλό και κατανοητό τρόπο σε ζητήματα που σχετίζονται με την αγορά, την αξιοποίηση, τις σχέσεις μέσα στην πολυκατοικία, τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, αλλά και τις διαδικασίες ενοικίασης και πώλησης.

Το βασικό συμπέρασμα που αφήνει η πρωτοβουλία της ΠΟΜΙΔΑ είναι ότι το 2026 διαμορφώνεται ήδη ως χρονιά καμπής για την ιδιωτική ακίνητη περιουσία. Οι ιδιοκτήτες δεν έχουν απέναντί τους μόνο μια αγορά που αλλάζει, αλλά και ένα θεσμικό πλαίσιο που γίνεται πιο απαιτητικό, πιο ψηφιακό και πιο αυστηρό. Γι’ αυτό και η ανάγκη για έγκυρη ενημέρωση, έγκαιρη προσαρμογή και καλύτερη κατανόηση των νέων κανόνων φαίνεται να γίνεται πλέον σχεδόν απαραίτητη προϋπόθεση για όποιον θέλει να κινηθεί με ασφάλεια μέσα στη νέα πραγματικότητα των ακινήτων.

