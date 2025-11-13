«Ακούσαμε σειρήνες και μετά πέντε πυροβολισμούς», μαρτυρία για τον τραυματισμό αστυνομικών στον Άγιο Δημήτριο

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών

«Ακούσαμε σειρήνες και μετά πέντε πυροβολισμούς», μαρτυρία για τον τραυματισμό αστυνομικών στον Άγιο Δημήτριο
13 Νοέ. 2025 22:28
Pelop News

Στον Άγιο Δημήτριο τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφριά, όταν τους παρέσυραν με ΙΧ διαρρήκτες. Συγκεκριμένα όλα ξεκίνησαν όταν άγνωστος κάλεσε την ΕΛΑΣ καταγγέλλοντας πως βρίσκεται σε εξέλιξη διάρρηξη. Με το που έφθασαν οι αστυνομικοί στο σημείο είδαν τους διαρρήκτες να βγαίνουν από σπίτι, οι οποίοι μόλις αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς μπήκαν σε ένα αυτοκίνητο και προσπάθησαν να διαφύγουν. Κατά την προσπάθεια τους οι δράστες εμβόλισαν με το όχημα τους δύο μηχανές της ΔΙΑΣ.

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προσπάθησαν να ακινητοποιήσουν το όχημα πυροβολώντας τα λάστιχα του, ωστόσο οι δράστες κατάφεραν να ξεφύγουν. «Καθόμασταν εδώ στην καφετέρια, ακούσαμε σειρήνες και μετά πέντε πυροβολισμούς. Βγήκα από την καφετέρια και είδα τις δύο μηχανές κάτω», είπε μάρτυρας στο Orange Press Agency.

Λίγη ώρα αργότερα και μετά από αναζητήσεις εντοπίστηκε το όχημα των δραστών παρατημένο στην οδό Κατριβάνου. Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0:00 Πάτρα: Η μία φωτιά έσβησε, η άλλη στον Γλαύκο σε απόλυτα ελεγχόμενη κατάσταση. Μεγάλες οι υλικές ζημιές, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
23:57 Σφραγίσματα: Η απαγορευμένη επικίνδυνη ουσία, τι ισχύει στην Ευρώπη και άλλες χώρες
23:29 Διακεκριμένοι ομιλητές στο Ετήσιο Συνέδριο ΕΛΣΕΚΕΚ 2025
23:21 Η ημερομηνία καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων και γιατί φέτος θα γίνει νωρίτερα!
23:01 Φρικιαστικό εργατικό δυστύχημα, νεκρή γυναίκα στη Λάρισα, μπλέχτηκαν τα μαλλιά της σε ζυμωτήριο!
22:55 Ανησυχητικά τα νέα στοιχεία για τις εκπομπές CO2: Η Γη οδεύει προς καταστροφική άνοδο θερμοκρασίας κατά 2,6°C !
22:45 «Η ζωή δεν είναι δίκαιη και ποτέ δεν θα είναι. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ… Ο Θεός δεν κάνει λάθη», η πρώτη ανάρτηση του Έβανς μετά τον τραυματισμό του
22:39 Δύο πιλότοι νεκροί σε συντριβή μαχητικού αεροσκάφους στη Ρωσία
22:28 «Ακούσαμε σειρήνες και μετά πέντε πυροβολισμούς», μαρτυρία για τον τραυματισμό αστυνομικών στον Άγιο Δημήτριο
22:20 Η κλήρωση του Τζόκερ για 1.000.000
22:14 Πάτρα: «Διπλή» η φωτιά αλλά σε ύφεση, ΦΩΤΟ
22:00 Αίγιο: Ανήλικοι διέρρηξαν παντοπωλείο, αφαίρεσαν 600 ευρώ και 50 πακέτα τσιγάρα!
21:44 «Είναι κάτι που το έχουμε ξανακάνει πάρα πολλές φορές. Να το βάλει όλο με μια μπουκιά», μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ
21:35 Πάτρα: Φωτιά σε περιοχή του Γλαύκου, επιχειρούν 8 υδροφόρα
21:31 Πυροβολισμοί στον Άγιο Δημήτριο, παρασύρθηκαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, τρεις τραυματίες
21:21 Συντριβή τουρκικού αεροσκάφους στην Κροατία, νεκρός ο πιλότος
21:11 Τρομοκράτες για τις ΗΠΑ ομάδες «Antifa» στην Ευρώπη, δύο στις τέσσερις από την Ελλάδα
21:00 Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων: Οι πιθανές λύσεις για την επέκταση του παρκινγκ
20:48 «Εγκέφαλος» διεθνούς δικτύου κυβερνοεπιθέσεων πιάστηκε στην Ελλάδα
20:39 «Μέχρι σήμερα έχουμε στείλει σχεδόν 100.000 ευρώ», νέα μαρτυρία για τον «ιερέα» youtuber
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ