«Ακούσαμε σειρήνες και μετά πέντε πυροβολισμούς», μαρτυρία για τον τραυματισμό αστυνομικών στον Άγιο Δημήτριο

Στον Άγιο Δημήτριο τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφριά, όταν τους παρέσυραν με ΙΧ διαρρήκτες. Συγκεκριμένα όλα ξεκίνησαν όταν άγνωστος κάλεσε την ΕΛΑΣ καταγγέλλοντας πως βρίσκεται σε εξέλιξη διάρρηξη. Με το που έφθασαν οι αστυνομικοί στο σημείο είδαν τους διαρρήκτες να βγαίνουν από σπίτι, οι οποίοι μόλις αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς μπήκαν σε ένα αυτοκίνητο και προσπάθησαν να διαφύγουν. Κατά την προσπάθεια τους οι δράστες εμβόλισαν με το όχημα τους δύο μηχανές της ΔΙΑΣ.

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προσπάθησαν να ακινητοποιήσουν το όχημα πυροβολώντας τα λάστιχα του, ωστόσο οι δράστες κατάφεραν να ξεφύγουν. «Καθόμασταν εδώ στην καφετέρια, ακούσαμε σειρήνες και μετά πέντε πυροβολισμούς. Βγήκα από την καφετέρια και είδα τις δύο μηχανές κάτω», είπε μάρτυρας στο Orange Press Agency.

Λίγη ώρα αργότερα και μετά από αναζητήσεις εντοπίστηκε το όχημα των δραστών παρατημένο στην οδό Κατριβάνου. Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

