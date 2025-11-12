«Ακυρώσαμε 3.000 αιτήσεις με παρατυπίες για το Ανακαινίζω-Νοικιάζω, το 1/3 ήταν από την Ηλεία»

Η αποκάλυψη από την υπουργό Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου

«Ακυρώσαμε 3.000 αιτήσεις με παρατυπίες για το Ανακαινίζω-Νοικιάζω, το 1/3 ήταν από την Ηλεία»
12 Νοέ. 2025 10:36
Pelop News

Η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε σήμερα (12/11/2025) στις απόπειρες απάτης που εντοπίστηκαν στο «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», ανακοινώνοντας παράλληλα ότι σε μια εβδομάδα θα γίνει λοταρία για 1.000 ευρώ σε 8.500 δικαιούχους επιδομάτων με προπληρωμένες κάρτες.

Κατασχέθηκαν από την ΑΑΔΕ 1,7 εκατομμυρίων λαθραίων τσιγάρων! ΦΩΤΟ

Όπως είπε στην ΕΡΤ, εκτός από τις 3.700 αιτήσεις που προεγκρίθηκαν κανονικά για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», έγινε ανάκληση προκαταβολής για πάνω από 3.000 αιτήσεις εκ των οποίων οι 1200 στην Ηλεία: «Είδαμε κάτι περίεργο, ότι το 1/3 του προγράμματος συγκεντρώνεται στην Ηλεία και λέμε τι γίνεται εκεί πέρα.

Επειδή ευτυχώς το προλάβαμε και δεν δόθηκαν δημόσια χρήματα προς το παρόν δεν καταλογίζεται αξιόποινη πράξη. Το σημαντικό είναι ότι δεδομένου ότι όλα αυτά είναι ψηφιακά στοιχεία, το σύστημα θυμάται και υπάρχει μνήμη για συγκεκριμένες αιτήσεις έτσι σχεδιάζουμε προγράμματα αλλά τα ελέγχουμε κιόλας»

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε σε παρόμοια προβλήματα που εντοπίστηκαν στις αιτήσεις για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στον Έβρο με επιδότηση 10.000 ευρώ σε όποιον θέλει να πάει στους δήμους της περιοχής. «Αλλά έχουμε αυτή τη στιγμή γύρω στις 700 αιτήσεις και μπορούμε να εγκρίνουμε μόλις δύο.

Τόσο καιρό έρχονται και κάνουν αιτήσεις άνθρωποι οι οποίοι πάντα έμεναν εκεί ή άνθρωποι που πάντα δούλευαν εκεί. Δεν ξέρω αν είναι ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ή αν πρόκειται για πρόθεση κανιβαλισμού των χρημάτων».

Για την νέα λοταρία που θα διεξαχθεί σε μια εβδομάδα η κυρία Μιχαηλίδου εξήγησε ότι είναι ένα επιπλέον κίνητρο για τη χρήση των προπληρωμένων καρτών μέσω των οποίων δίνονται τα επιδόματα.

Όπως εξήγησε «αν χρησιμοποιείς την κάρτα σου, παίρνεις ούτως ή άλλως έναν λαχνό για το 50% που χρησιμοποιείς, το οποίο είναι υποχρεωτικό να έχεις χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά και μετά για κάθε 5% αγορών που κάνεις με την κάρτα αυτή παίρνεις άλλον έναν λαχνό για να αυξήσεις τις πιθανότητες στην κλήρωση. Αν δεν θέλουν να λάβουν μέρος στην κλήρωση, έχει ανοίξει η πλατφόρμα για να δηλώσουν μη συμμετοχή στην κλήρωση».

Η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής προανήγγειλε, τέλος, αλλαγές ως προς την ηλικία των δικαιούχων και τα εισοδηματικά κριτήρια ενώ ήδη έχει απορροφηθεί το 62% για το Σπίτι 2 για 20.000 στεγαστικά δάνεια.

