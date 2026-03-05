Ακυρώσεις πτήσεων της Aegean Airlines προς Μέση Ανατολή λόγω της εμπόλεμης κατάστασης

Σε ακύρωση επιπλέον πτήσεων προς προορισμούς της Μέσης Ανατολής προχωρά η Aegean Airlines, εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή.

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται πτήσεις από και προς αεροδρόμια σε Ισραήλ, Λίβανο, Ιράκ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας που λαμβάνονται για επιβάτες και πληρώματα.

Συγκεκριμένα, οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Μαρτίου 2026.

Παράλληλα, οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι ακυρώνονται έως τις βραδινές ώρες της 12ης Μαρτίου 2026.

Επιπλέον, οι πτήσεις από και προς το Ριάντ ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Μαρτίου 2026.

Τι ισχύει για τους επιβάτες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα ενημερωθούν με μήνυμα από την Aegean ή από τα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων πραγματοποίησαν την κράτησή τους.

Στους ταξιδιώτες παρέχεται η δυνατότητα:

επιστροφής χρημάτων

έκδοσης credit voucher για μελλοντική χρήση

αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς επιπλέον κόστος

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι για όσους έχουν εισιτήρια προς Τελ Αβίβ, Ερμπίλ, Βαγδάτη, Βηρυτό, Αμπού Ντάμπι, Ντουμπάι και Ριάντ, με προγραμματισμένη αναχώρηση έως και τις 19 Μαρτίου 2026, δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης των εισιτηρίων.

Η αλλαγή μπορεί να γίνει με δωρεάν επανέκδοση για νέο ταξίδι με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 30 Απριλίου 2026 ή με ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher για μελλοντική χρήση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



