Alco: Στις 12,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, στο 19% οι αναποφάσιστοι

Οι πολίτες απάντησαν για την τραγωδία των Τεμπών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μεταναστευτικό και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

29 Σεπ. 2025 19:37
Πολίτες απάντησαν για την τραγωδία των Τεμπών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μεταναστευτικό και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στη δημοσκόπηση της Alco.

Συγκεκριμένα, στη δημοσκόπηση της Alco που παρουσιάστηκε στο δελτίο του Alpha, το βράδυ της Δευτέρας (29/9/25), σε ερώτηση για το μεταναστευτικό και συγκεκριμένα για το αν θεωρούν αποτελεσματική την πολιτική για το μεταναστευτικό, οι πολίτες σε ποσοστό 71% απάντησαν «όχι».

Για την εξωτερική πολιτική και αν αυτή υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας, το 62% απάντησε «όχι».

Στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει για να εκφράσει διαμαρτυρία το 57%.

Για το αν υπάρχει κάποιο κόμμα που εκφράζει τους πολίτες σε μεγάλο βαθμό, το 31% απάντησε «όχι» ενώ «ναι» απάντησε το 36%

Για την προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, οι πολίτες δήλωσαν ότι αυτό τους προκαλεί αρνητικά συναισθήματα, σε ποσοστό 42%.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ συγκεντρώνει 24%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελληνική Λύση 9,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 7,1%, το ΚΚΕ 7,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,2% ενώ το 19% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα.

Οι αναποφάσιστοι, δηλώνουν στην πλειοψηφία τους Κεντροδεξιοί (38%) και Κεντρώοι (21%).
