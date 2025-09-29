Alco: Στις 12,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, στο 19% οι αναποφάσιστοι

Πολίτες απάντησαν για την τραγωδία των Τεμπών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μεταναστευτικό και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στη δημοσκόπηση της Alco.

Ο Νίκος Παππάς από γνωστό εστιατόριο του Κολωνακίου βρέθηκε σε Αστυνομικό Τμήμα!

Συγκεκριμένα, στη δημοσκόπηση της Alco που παρουσιάστηκε στο δελτίο του Alpha, το βράδυ της Δευτέρας (29/9/25), σε ερώτηση για το μεταναστευτικό και συγκεκριμένα για το αν θεωρούν αποτελεσματική την πολιτική για το μεταναστευτικό, οι πολίτες σε ποσοστό 71% απάντησαν «όχι».

Για την εξωτερική πολιτική και αν αυτή υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας, το 62% απάντησε «όχι».

Στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει για να εκφράσει διαμαρτυρία το 57%.

Για το αν υπάρχει κάποιο κόμμα που εκφράζει τους πολίτες σε μεγάλο βαθμό, το 31% απάντησε «όχι» ενώ «ναι» απάντησε το 36%

Για την προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, οι πολίτες δήλωσαν ότι αυτό τους προκαλεί αρνητικά συναισθήματα, σε ποσοστό 42%.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ συγκεντρώνει 24%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελληνική Λύση 9,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 7,1%, το ΚΚΕ 7,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,2% ενώ το 19% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα.

Οι αναποφάσιστοι, δηλώνουν στην πλειοψηφία τους Κεντροδεξιοί (38%) και Κεντρώοι (21%).

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



