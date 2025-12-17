Αλεξανδρούπολη: Aπό καρδιακή ανακοπή λόγω ασιτίας ο θάνατος του 4χρονου, συνελήφθη η μητέρα

Η ιατροδικαστική εξέταση στο 4χρονο παιδί που μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης αποδίδει τον θάνατο σε καρδιακή ανακοπή, η οποία προκλήθηκε από πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω παρατεταμένης ασιτίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου 2025, όταν η μητέρα του παιδιού το μετέφερε στο νοσοκομείο.

Αλεξανδρούπολη: Χωρίς τις αισθήσεις του 4χρονος – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εμφανώς υποσιτισμένος

Η εικόνα του παιδιού περιγράφεται ως εξαιρετικά σοκαριστική, με εμφανή σημάδια σοβαρού υποσιτισμού, ενώ ο χρόνος έναρξης της ασιτίας παραμένει προς διερεύνηση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το παιδί είχε καταλήξει περίπου 24 ώρες πριν από τη μεταφορά του στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Η μητέρα, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, συνελήφθη αμέσως από τις αστυνομικές αρχές για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης, σχηματίζεται δικογραφία που θα υποβληθεί στον εισαγγελέα για την απαγγελία κατηγοριών.

Οι αρχές αναμένουν τις καταθέσεις της μητέρας και συγγενών για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του υποσιτισμού και η διάρκειά του. Ο πατέρας του παιδιού φέρεται να διαμένει και να εργάζεται στην Τουρκία.

