Αλεξανδρούπολη: Ενταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, «αποκλεισμένο» το αεροδρόμιο λόγω Μητσοτάκη ΦΩΤΟ

Λίγο πριν από τις 10 το πρωί της Τρίτης 11/11/2025, σημειώθηκε ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών έξω από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης.

Περιοδεία Μητσοτάκη σήμερα στη Ροδόπη

Δεκάδες τρακτέρ έχουν συγκεντρωθεί έξω από το αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης από βράδυ της Δευτέρας, ενόψει της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κομοτηνή.

Έντονη είναι και η παρουσία της Αστυνομίας, με δυνάμεις των ΜΑΤ και κλούβες, κάποιες από τις οποίες έχουν τοποθετηθεί πάνω στον δρόμο, αποκλείοντας την πρόσβαση από και προς Απαλό.

Οι αγρότες από νότιο και βόρειο Έβρο είχαν ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να επιλέξει άλλο αεροδρόμιο, προκειμένου να μην υπάρξει σύγκρουση μεταξύ αγροτών και αστυνομίας. Ο αγροτικός κόσμος είναι ανάστατος και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν ασχολείται με προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο και που τον έχουν εξωθήσει στη φτωχοποίηση.

