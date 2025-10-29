Αλέξης Χαρίτσης από Πάτρα: «Η Νέα Αριστερά θα δώσει τη μάχη για την κοινωνική πλειοψηφία»

Η επίσκεψη του Αλέξη Χαρίτση στην Πάτρα εντάσσεται στο πλαίσιο των περιοδειών του προέδρου της Νέας Αριστεράς ανά τη χώρα, με στόχο την επαφή με τους τοπικούς φορείς και τις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από την ακρίβεια, την υποστελέχωση και την αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους.

Κατά τη δήλωσή του στην ΕΡΤ, ο κ. Χαρίτσης κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για «επίθεση στη δημόσια εκπαίδευση, διάλυση της υγείας και συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών».

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς μίλησε με αιχμηρούς τόνους για την κυβερνητική πολιτική, υπογραμμίζοντας πως «η Ελλάδα του 2025 αξίζει ένα κοινωνικό κράτος που στηρίζει πραγματικά τους πολίτες και όχι μια χώρα-παρία των διεθνών εξελίξεων».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει εξαπολύσει επίθεση στη δημόσια εκπαίδευση, έχει διαλύσει τη δημόσια υγεία, έχει επιτείνει την κρίση της ακρίβειας και έχει συρρικνώσει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και των Ελληνίδων και έχει θέσει τη χώρα μας παρία στις διεθνείς εξελίξεις, σε ένα πάρα πολύ ανησυχητικό γεωπολιτικό περιβάλλον.

Και ποια είναι η απάντησή της σε όλα αυτά; Επενδύει στην πατριδοκαπηλία και στον εθνικισμό. Ε, δεν θα της περάσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρίτσης.

«Η Αριστερά και η Νέα Αριστερά θα δώσουν τη μάχη ώστε να στηρίξουν τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας: για μια οικονομία δίκαιη και συμπεριληπτική, που θα ενισχύει το εισόδημα των εργαζομένων, και για μια χώρα που θα αποτελεί παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας. Αυτό αξίζει στην ελληνική κοινωνία και γι’ αυτό θα παλέψουμε», πρόσθεσε.

Το πρόγραμμα των επαφών στην Πάτρα

Η επίσκεψη του Αλέξη Χαρίτση στην Πάτρα ξεκίνησε το πρωί με επίσκεψη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, όπου ενημερώθηκε από τον Περιφερειακό Διευθυντή για την κατάσταση των σχολικών μονάδων και τα προβλήματα υποστελέχωσης σε εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό.

Αμέσως μετά, είχε συνάντηση με εργαζομένους του ΚΕΘΕΑ, με επίκεντρο τη λειτουργία και τις ελλείψεις της υπηρεσίας, καθώς και τα ζητήματα στήριξης των δομών απεξάρτησης.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη στο Δημαρχείο της πόλης, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα πολιτικής προστασίας, υποδομών και έργων αποκατάστασης μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές, καθώς και ευρύτερα ζητήματα που αφορούν την Πάτρα και την περιοχή.

Το απόγευμα, ο κ. Χαρίτσης θα συναντηθεί με εργαζόμενους της βιομηχανίας ELITE, η οποία βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας, εκφράζοντας τη στήριξη του κόμματος στους εργαζομένους και ζητώντας «ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας».

Ακολούθως, θα μεταβεί στα γραφεία της Νέας Αριστεράς Αχαΐας στην Ερμού 77, όπου συναντήθηκε με στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης.

Η περιοδεία του θα ολοκληρωθεί με συνάντηση με κατοίκους και πολιτιστικούς συλλόγους από τις πληγείσες περιοχές στα Μποζαΐτικα, όπου ενημερώθηκε για την πορεία των αποζημιώσεων και των αντιπλημμυρικών έργων. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί μπροστά από τα γραφεία πολιτιστικού συλλόγου στην οδό Νέστορος, στην πλατεία της συνοικίας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



