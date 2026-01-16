Αλλάζει και αγριεύει και πάλι ο καιρός, έρχονται ψυχρές αέριες μάζες προερχόμενες από τη βορειοανατολική Ευρώπη

Νέα δεδομένα για το καιρό, καθώς ψυχρές αέριες μάζες προερχόμενες από τη βορειοανατολική Ευρώπη αναμένεται να μεταβάλουν αισθητά το σκηνικό στη χώρα μας, με την αλλαγή να ξεκινά από το Σάββατο 17 Ιανουαρίου και να γίνεται περισσότερο αισθητή μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Από το βράδυ αλλάζει ο καιρός – «Κλειδώνει» τετραήμερο ουκρανικό ψύχος με κρύο, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, το Σαββατοκύριακο προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία συνολικά θα φτάσει τους 7 έως 8 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις σημερινές τιμές. Θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη.

Τοπικές χιονοπτώσεις, κατά κανόνα ασθενείς θα εκδηλωθούν στα ορεινά, σε ημιορεινά τμήματα της Κεντρικής Στερεάς και βορειότερα, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Όπως προβλέπει ο Θοδωρής Κολυδάς, οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα πνέουν από βορειοανατολική διεύθυνση και στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7-8 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 6-7 μποφόρ.

«Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν κατά τόπους έως και το βράδυ της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, χωρίς να αποκλείονται τοπικές διαφοροποιήσεις στην ένταση και την κατανομή τους», σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά.

Ο βοριάς από τη Μαύρη Θάλασσα φέρνει πτώση της θερμοκρασίας, «φυσιολογικό Σαββατοκύριακο»

Η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου ανέφερε πως καιρικά «θα έχουμε ένα φυσιολογικό Σαββατοκύριακο» αφού «φυσιολογικές δεν είναι οι σημερινές θερμοκρασίες που φτάνουν τους 17-18 βαθμούς».

Η θερμοκρασία θα πέσει 5-6 βαθμούς κάτω, «στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, θα έχουμε κανονικό χειμερινό καιρό». Ο θυελλώδης βοριάς θα μπει στο Αιγαίο από τη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με την μετεωρολόγο και θα φτάσει στα 8 μποφόρ στη θάλασσα Κυθήρων και θα φέρει τόσο την πτώση της θερμοκρασίας όσο και χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές κυρίως σε περιοχές της κεντρικής Ελλάδας.

Την Κυριακή θα σημειωθεί περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας της τάξεως των 2-3 βαθμών, σύμφωνα με την μετεωρολόγο. Στην Αττική, χιονοπτώσεις αναμένονται κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Στα βόρεια και τα ορεινά αναμένονται ισχυρός παγετός και αρνητικές θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και -8 βαθμούς. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, όπως Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Παρνασσός και περιοχές Καρδίτσας και Τρικάλων, χωρίς όμως να προκαλούν σοβαρά προβλήματα. Οι πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές θα δεχτούν λίγες βροχές.

Το χειμερινό μοτίβο θα συνεχιστεί μέχρι την Τρίτη, σύμφωνα με την Νικολέτα Ζιακοπούλου που δεν αποκλείει κύμα κακοκαιρίας από την Τετάρτη.

Χάρτης με τις περιοχές που θα χιονίσει

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / ΕΑΑ, ψυχρές αέριες μάζες προερχόμενες από τη Ρωσία, θα μεταβάλλουν αισθητά τον καιρό στη χώρα μας από το Σάββατο.

Πιο αναλυτικά, το διήμερο Σάββατο 17/01 και Κυριακή 18/01 αναμένονται:

Συνολική πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των 10 βαθμών.

Τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας και στην Κρήτη.

Τοπικές χιονοπτώσεις, που κατά βάση θα είναι ασθενείς, στα ορεινά, σε ημιορεινά τμήματα από την Κεντρική Στερεά και βορειότερα και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο.

Στον προγνωστικό χάρτη αποτυπώνεται η γεωγραφική κατανομή του εκτιμώμενου αθροιστικού ύψους χιονιού στη χώρα μέχρι το βράδυ της Κυριακής 18 Ιανουαρίου:

Χιόνια στην Αττική από τα 500 μέτρα και πάνω

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος προβλέπει πως η ψυχρή εισβολή θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τέσσερις ημέρες και θα είναι μέτριας έντασης. Η θερμοκρασία θα πέσει 8-10 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις σημερινές τιμές ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί και θα φτάνουν τοπικά τα 7-8 μποφόρ στο Αιγαίο, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο. Ταυτόχρονα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και επιλεκτικές χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά της χώρας.

Ο Γιάννης Καλλιάνος προβλέπει χιονοπτώσεις στην Αττική σε υψόμετρα πάνω από 500 μέτρα «όχι κάτι το ιδιαίτερο, στα ψηλά της Πάρνηθας ίσως έχουμε κάποια ελαφρά χιονόστρωση», καθώς επίσης και σε Εύβοια, Σποράδες και ανατολική-βορειοανατολικό Πελοπόννησο.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Στη Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς πρόσκαιρα στα νησιά του βορείου Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη καθώς και στα νησιά του Ιονίου (από Κεφαλονιά και νοτιότερα) νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη, κυρίως στα θαλάσσια, μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στη δυτική Πελοπόννησο.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο έως 7, τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 06 με 08 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 08 με 13, στα δυτικά τοπικά τους 15 με 15 και στη νησιωτική χώρα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο (από Κεφαλονιά και νοτιότερα) και τη δυτική Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια. Από το μεσημέρι και από τα βόρεια βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 4 με 5, τοπικά 6 και στα νότια θαλάσσια έως 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα βόρεια.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και βελτίωση από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Ανατολικοί 3 με 5 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, κυρίως στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν πρόσκαιρα στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα θαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και στα νότια θαλάσσια παραθαλάσσια τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13, τοπικά στα νότια 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν στα νότια μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, ενισχυόμενοι σε 5 με 7 μποφόρ. Στην Κρήτη αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, από το μεσημέρι βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και στα ανατολικά και τα νότια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις και από το μεσημέρι γενικά αίθριος. Στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες.

Ανεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 3 έως 4 ενισχυόμενοι σε 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός την Κυριακή 18 Ιανουαρίου

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, στη δυτική, την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και σε ημιορεινές περιοχές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 04 με 06 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 07 με 12 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και τις Κυκλάδες τους 13 με 14 και μόνο στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βορειοανατολικά θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Ο καιρός την Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια και χιονόνερο στα βόρεια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 8, στα νοτιοδυτικά τοπικά 9 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Επιδείνωση του καιρού με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής και νότιας χώρας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, οι οποίες αναμένονται εντονότερες στα κεντρικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τις πρωινές ώρες τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα νότια νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περεταίρω άνοδο σε όλη σχεδόν τη χώρα, όμως παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

