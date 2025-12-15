Αμαλιάδα: Αναβάλλεται η παράσταση «Αγουρα κεράσια»

Η προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη 16/12/2025, στην Αμαλιάδα, θεατρική παράσταση «Αγουρα κεράσια» του Μιχαήλ Ανθη, με πρωταγωνιστές την Τάνια Τρύπη και τον Κωνσταντίνο Καζάκο, αναβάλλεται.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση: «θα θέλαμε να σας εμερώσουμε ότι λόγω της περριρέουσας ατμόσφαιρας εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων και της μεγάλης δυσκολίας μετακίνησης σκηνικών, ηθοποιών και λοιπών συντελεστών της θεατρικής παράστασης “Άγουρα κεράσια” που επρόκειτο να παρουσιαστεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στην πόλη της Αμαλιάδας αναβάλλεται».

Ενημέρωση για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής της παράστασης, θα υπάρξει στη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



