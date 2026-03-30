Αμαλιάδα: Με γαρύφαλλα, βιβλίο και φωταγώγηση του σπιτιού του ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για τον Νίκο Μπελογιάννη ΦΩΤΟ

Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης που διοργάνωσε ο Δήμος Ήλιδας για τη συμπλήρωση 74 ετών στις 30 Μαρτίου από την εκτέλεση του «ανθρώπου με το γαρύφαλλο», της οικουμενικής προσωπικότητας του Νίκου Μπελογιάννη.

Η αυλαία άνοιξε το απόγευμα στο ομώνυμο πάρκο της Αμαλιάδας, όπου σε μία σεμνή τελετή ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, εκπρόσωποι του Συλλόγου Φίλων Μόνιμης Έκθεσης «Νίκος Μπελογιάννης», οι προσκεκλημένοι συντελεστές της εκδήλωσης και απλοί πολίτες, απέθεσαν στεφάνια και κόκκινα γαρύφαλλα στο μνημείο Μπελογιάννη, τιμώντας την ακεραιότητα και την αυταπάρνηση που χαρακτήρισαν τη ζωή και το τέλος του.

Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Αμαλιάδας, με την παρουσίαση του βιβλίου: «Έτσι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα», το οποίο περιλαμβάνει τα πλήρη πρακτικά των δικών του Μπελογιάννη και των συντρόφων του Δημήτρη Μπάτση, Νίκου Καλούμενου και Ηλία Αργυριάδη.

Για το έργο και την ιστορική διαδρομή του Μπελογιάννη μίλησαν, ο Καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Σπύρος Σακελαρόπουλος, ο οποίος επιμελήθηκε την έκδοση συνεχίζοντας την πολύχρονη έρευνα του πατέρα του Γρηγόρη Σακελλαρόπουλου και ο Δρ. Στάθης Κουτρουβίδης, Ιστορικός και επιστημονικός επιμελητής της Μόνιμης Έκθεσης «Νίκος Μπελογιάννης», ο οποίος φώτισε γεγονότα που σημάδεψαν την μετεμφυλιακή εποχή.

Η βραδιά συνεχίστηκε με τη φωταγώγηση του ιστορικού κτιρίου της οικογένειας Μπελογιάννη, το σπίτι όπου μεγάλωσε ο Νίκος Μπελογιάννης και οι αδελφές του και δωρίσθηκε στον Δήμο από τον αείμνηστο γιο του Νίκο και την Έλλη Παππά, «ζωντανεύοντας» τους ψυχρούς εξωτερικούς τοίχους με τη μορφή του αγωνιστή.

Ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους της Μόνιμης Έκθεσης από τον κ. Στάθη Κουτρουβίδη, όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν ανάμεσα στα ιστορικά τεκμήρια, στο νεοκλασικό σπίτι που πλέον λειτουργεί ως χώρος μνήμης, αναστοχασμού και γνώσης για την κοινωνική και πολιτική ιστορία της εποχής του 40’ και του 50’.

Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν -μεταξύ άλλων- ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Ηλείας κ. Γιώργος Παναγούλιας και κ. Κώστας Διαμαντόπουλος, η πρώην βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ κα Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη, μέλη της δημοτικής αρχής και του δημοτικού συμβουλίου, εκπρόσωποι φορέων της Αμαλιάδας.

