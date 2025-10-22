Αμαλιάδα: Μοτοσικλετιστής χωρίς δίπλωμα και πινακίδες, του είχαν αφαιρεθεί

Για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, συνελήφθη άνδρας στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Αστυνομικού Τμήματος Ήλιδας,

Σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς και η πινακίδα κυκλοφορίας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



