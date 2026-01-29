Αμαλιάδα: Σε πλήρη λειτουργία η Ορθοπεδική Κλινική του νοσοκομείου ΦΩΤΟ

Μια νέα σελίδα ανοίγει για την λειτουργία της Νοσηλευτικής Μονάδας Αμαλιάδας, ως αποτέλεσμα μεθοδικής συνεργασίας και στοχευμένων πρωτοβουλιών.

Σε ειδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, επισημοποιήθηκε η στελέχωση και λειτουργία της Ορθοπεδικής Κλινικής με τρεις ιατρούς, καλύπτοντας οργανωμένα και με συγκεκριμένο πρόγραμμα ένα κρίσιμο κενό στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας της περιοχής.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ήλιδας, κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, ο Διοικητής των Νοσηλευτικών Μονάδων Ηλείας κ. Σπύρος Πολίτης, η αναπληρώτρια Διοικήτρια με την εποπτεία της Ν.Μ. Αμαλιάδας κα Μαρία Πετροπούλου, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας κ. Κώστας Τσαούσης, ο Τομεάρχης του Χειρουργικού Τομέα, κ. Νικόλαος Σδούγας, καθώς και ιατροί της Ορθοπεδικής Κλινικής.

Η εξέλιξη αυτή είναι καρπός της αμέριστης συμπαράστασης του Δήμου Ήλιδας και του Ιατρικού Συλλόγου, με τη συμπαράσταση και τη συνέργεια της Διοίκησης του Νοσοκομείου, όπου όλοι εργάζονται από κοινού για την άρση των χρόνιων εμποδίων στη λειτουργία της μονάδας.

Πέραν της Ορθοπεδικής, η ενίσχυση του νοσοκομείου αναμένεται να συνεχιστεί μέσα στο επόμενο διάστημα, αρχής γενομένης με την πρόσληψη μόνιμου παιδιάτρου, την ενίσχυση του Χειρουργικού Τομέα, ενώ σύντομα αναμένεται να ανακοινωθούν πρόσθετες θέσεις ιατρικού προσωπικού που θα θωρακίσουν περαιτέρω τη μονάδα.

Παρά τα σοβαρά προβλήματα που συσσωρεύτηκαν τα τελευταία χρόνια, το Νοσοκομείο Αμαλιάδας ανακτά σταδιακά τη δυναμική του. Όπως τονίστηκε και στη συνάντηση, τα βήματα που πρέπει να διανύσουμε για να επανέλθει το Νοσοκομείο στην προ-COVID κατάσταση, είναι ακόμη πολλά. Ωστόσο, με μεθοδική δουλειά και συνεχείς πρωτοβουλίες -χωρίς τυμπανοκρουσίες-, βελτιώνονται οι συνθήκες, σε μια μονάδα που εξυπηρετεί το σύνολο της Βόρειας Ηλείας και τμήμα της ορεινής ζώνης του Νομού.

Ο Δήμος Ήλιδας και ο Ιατρικός Σύλλογος Αμαλιάδας, εκφράζουν τις θερμές του ευχαριστίες στον Διοικητή και την αναπληρώτρια Διοικήτρια, καθώς και στο σύνολο των ιατρών και των εργαζομένων, οι οποίοι με αυταπάρνηση στηρίζουν την προσπάθεια για ποιοτική δημόσια υγεία.

