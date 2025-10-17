Αμαλιάδα: Συνελήφθη για εκκρεμή ποινή φυλάκισης 6 ετών

Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας συνέλαβαν χθες Πέμπτη 16/10 στην Αμαλιάδα έναν ημεδαπό άνδρα, καθώς σε αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Κεφαλληνίας.

Σύμφωνα με την απόφαση, στον άνδρα είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης έξι ετών και τριών μηνών για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη εκτέλεση της δικαστικής απόφασης.

