Αμαλιάδα: Τοποθετήθηκαν τα «έξυπνα» παγκάκια ΦΩΤΟ

Ο Δήμος Ηλιδας επανατοποθέτησε τα «έξυπνα» παγκάκια και προειδοποιεί

28 Ιαν. 2026 11:00
Ο Δήμος Ήλιδας ξεκαθαρίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι η καταστροφή της δημόσιας περιουσίας δεν θα γίνει πλέον ανεκτή. Μετά τις εικόνες βανδαλισμού που σημειώθηκαν πριν από έναν χρόνο σε τρία από τα τέσσερα «έξυπνα» ηλιακά παγκάκια της πόλης, ο Δήμος προχώρησε στην πλήρη επισκευή και επανατοποθέτησή τους σε κεντρικά σημεία της Αμαλιάδας.

Τα παγκάκια κοσμούν πλέον την Πλατεία Ανεμομύλου, την Πλατεία Ελευθερίας και τον κεντρικό πεζόδρομο, ενώ μαζί με το παγκάκι της Πλατείας Αγίου Αθανασίου (το μοναδικό που γλίτωσε από τη μανία των βάνδαλων), η πόλη διαθέτει πλέον τέσσερις σύγχρονους σταθμούς εξυπηρέτησης των πολιτών.

Ο Δήμος Ήλιδας δεν περιορίζεται μόνο στην αποκατάσταση των ζημιών, αφού για να μπει οριστικό τέλος στα αρνητικά φαινόμενα του παρελθόντος, προχώρησε σε τοποθέτηση καμερών ασφαλείας και πλέον τα τέσσερα σημεία παρακολουθούνται επί 24ώρου βάσεως από κάμερες ασφαλείας, ενώ έχει υποβάλει μηνύσεις για τις προηγούμενες καταστροφές.

Ο Δήμος θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την τιμωρία των υπαιτίων και τη διεκδίκηση αποζημιώσεων, αφού η επισκευή των παγκακιών κόστισε αρκετές χιλιάδες ευρώ, χρήματα που προέρχονται από τους πόρους των ίδιων των δημοτών και θα μπορούσαν να έχουν διατεθεί σε άλλες ανάγκες.

Τα «έξυπνα» παγκάκια, που τοποθετήθηκαν στο πλαίσιο του έργου OPEN MALL, αποτελούν πρότυπο οικολογικής καινοτομίας. Είναι 100% ενεργειακά αυτόνομα (ηλιακή ενέργεια), προσφέρουν δωρεάν Wi-Fi και διαθέτουν σταθμούς φόρτισης κινητών συσκευών.
Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε τους πολίτες να γίνουν οι ίδιοι «φύλακες» της περιουσίας τους, αφού δεν είναι απλώς «παγκάκια», αλλά υποδομές που πληρώσαμε όλοι και οφείλουμε να προστατεύσουμε από εκείνους που δεν σέβονται την πόλη μας.

