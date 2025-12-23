Αγροτικά μπλόκα και έξοδος Χριστουγέννων: Ουρές χιλιομέτρων, εκτροπές και “σύγκρουση” με την Τροχαία

Έντονη ταλαιπωρία βιώνουν από το πρωί της Τρίτης οι εκδρομείς των Χριστουγέννων, καθώς τα αγροτικά μπλόκα που έχουν αναπτυχθεί σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου προκαλούν εκτεταμένες καθυστερήσεις και εκτροπές της κυκλοφορίας.

Παρά τις διαβεβαιώσεις των αγροτών ότι εξετάζουν αναδιάταξη των τρακτέρ ώστε να δοθούν επιπλέον λωρίδες κυκλοφορίας, η Τροχαία ξεκαθαρίζει ότι έως τώρα δεν έχει αλλάξει η εικόνα σε κανένα μπλόκο.

Εξοδος εκδρομέων και αγροτικά μπλόκα: Πως θα διεξάγεται η κυκλοφορία, κλειστή η Περιμετρική Πάτρας

Ριτσώνα – Σχηματάρι: Ουρές άνω των 10 χιλιομέτρων

Η πιο δύσκολη εικόνα καταγράφεται στον κόμβο της Ριτσώνας, όπου λόγω της εκτροπής της κυκλοφορίας έχουν σχηματιστεί ουρές που ξεπερνούν τα 10 χιλιόμετρα. Τα οχήματα κινούνται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι οδηγοί αναγκάζονται να ακολουθούν παρακαμπτήριες διαδρομές ακόμη και μέσω χωματόδρομων.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης στην Εθνική Οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Σχηματαρίου, καθώς και στην Εθνική Οδό Θηβών–Λιβαδειάς μέχρι την Αλίαρτο, με την ταλαιπωρία των εκδρομέων να είναι έντονη.

Η θέση της Τροχαίας: «Δεν έχει αλλάξει τίποτα στα μπλόκα»

Κατηγορηματική εμφανίστηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, τονίζοντας ότι έως το πρωί της Τρίτης δεν έχει δοθεί καμία επιπλέον λωρίδα κυκλοφορίας σε κανένα μπλόκο.

Όπως επεσήμανε, οι εθνικές οδοί είναι δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας και δεν είναι δυνατόν να επιτραπεί η διέλευση οχημάτων όταν υπάρχουν σταθμευμένα τρακτέρ, πρόχειρες κατασκευές και πεζή παρουσία διαμαρτυρόμενων. Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποφασίζει αποκλειστικά η Τροχαία και όχι οι διαμαρτυρόμενοι, καλώντας τους πολίτες να ενημερώνονται από το επίσημο site της ΕΛ.ΑΣ.

Πού παραμένουν ενεργά τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

Αγροτικά μπλόκα εξακολουθούν να βρίσκονται σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού δικτύου, με διαφοροποιήσεις ως προς το αν επιτρέπεται ή όχι η διέλευση οχημάτων:

Αττική – Στερεά Ελλάδα: Στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, μπλόκα παραμένουν στο ύψος του Μαρτίνου και της Ριτσώνας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων. Στη Θήβα καταγράφεται έντονη συμφόρηση τόσο στην Ενωτική Οδό όσο και στη Βόρεια Περιφερειακή.

Μακεδονία: Μπλόκα παραμένουν στα Μάλγαρα, στη Θέρμη, στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας, στην Κουλούρα, στη Σιάτιστα και στο Καλπάκι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στη Δυτική Μακεδονία, οι αγρότες έχουν ανακοινώσει προσωρινό άνοιγμα των δρόμων έως τις 26 Δεκεμβρίου, χωρίς όμως να αίρουν τις κινητοποιήσεις.

Θεσσαλία: Παραμένουν τα μπλόκα στον Ε65, στον κόμβο Νίκαιας και σε σημεία της Καρδίτσας και της Πέλλας, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι διατηρούν μία λωρίδα ανοιχτή ενόψει των γιορτών, επιφυλασσόμενοι για κλιμάκωση μετά τα Χριστούγεννα.

Δυτική Ελλάδα: Στην Αχαΐα συνεχίζεται το μπλόκο στην Περιμετρική Πατρών (Εγλυκάδα), με μία λωρίδα κυκλοφορίας για ΙΧ και διαφωνίες για τη διέλευση φορτηγών. Μπλόκα παραμένουν επίσης σε Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία, με συνελεύσεις να προγραμματίζονται για τις επόμενες κινήσεις.

Ήπειρος: Αγρότες και κτηνοτρόφοι διατηρούν μπλόκα σε Άρτα, Λούρο, Καλπάκι και Ηγουμενίτσα, με περιορισμένες ή μηδενικές κινητοποιήσεις τις ημέρες των εορτών, χωρίς όμως αποχώρηση.

Σε αναμονή αποφάσεων μετά τις γιορτές

Οι αγρότες επιμένουν ότι οι όποιες διευκολύνσεις δεν συνιστούν υποχώρηση, αλλά προσωρινή προσαρμογή λόγω των ημερών. Το συντονιστικό των μπλόκων αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου μετά τις γιορτές, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να αποφασιστεί αν και πώς θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



