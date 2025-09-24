«Αν δεν ταυτιστούμε με την νομιμότητα θα πεθάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ» σοβαρές καταγγελίες από πρώην πρόεδρο του Οργανισμού

Σε πολύ σοβαρές καταγγελίες προχώρησε ο τέως πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας κατά την κατάθεση του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον Οργανισμό, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεργάστηκε με στέλεχος του οργανισμού, αν και γνώριζε ότι έχει διαπράξει βαρύτατα ποινικά αδικήματα.

Ο κ. Σαλάτας αναφέρθηκε ονομαστικά στην πρώην διευθύντρια του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή Τυχεροπούλου την οποία – όπως είπε – οι συνάδελφοί της αποκαλούσαν «υπέρτατη», λέγοντας ότι την κατήγγειλε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία για 20 αδικήματα. Ο ίδιος πρόσθεσε παράλληλα ότι η αναφορές του όχι μόνο αγνοήθηκαν, αλλά η ευρωπαϊκή εισαγγελία έσπευσε να αποσπάσει στις υπηρεσίες της την κα Τυχεροπούλου ως ειδική επιστήμονα. Υποστήριξε δε ότι η κα Τυχεροπούλου κατηύθυνε την έρευνα, ώστε να μην ελεγχθεί η περίοδος 2022-2023 κατά την οποία η ίδια είχε και τις δύο διευθύνσεις (ελέγχου και πληρωμών) στον Οργανισμό.

«Μπήκα στον Οργανισμό και βρήκα μηνύσεις του τεχνικού συμβούλου κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βρήκα μηνύσεις μεταξύ υπαλλήλων και διευθυντών. Μηνύτρια και μηνυόμενη ήταν η κυρία Τυχεροπούλου την οποία είχε επιλέξει η ευρωπαϊκή εισαγγελία ως ειδική επιστήμονα. Με πήρε τηλέφωνο η κα Κυβέλου, εισαγγελέας εφετών, η οποία είναι συντονίστρια στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και την οποία γνώριζα από παλιά. Της είπα ότι αυτή που επιλέξατε (σ.σ. Τυχεροπούλου) πρέπει να ελέγχεται και όχι να ελέγχει. Έχει πειθαρχικά και ένα ποινικό αδίκημα» είπε αρχικά ο κ. Σαλάτας.

Ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ πρόσθεσε ότι λίγο καιρό αργότερα η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζήτησε την απόσπαση της κ. Τυχεροπούλου εκεί. «Αυτό σήμαινε ότι η κα Τυχεροπούλου θα είχε ανακριτικά καθήκοντα. Κοιτάζω τον φάκελο και είδα ότι δεν έχει τα τυπικά προσόντα» είπε.

Ο κ. Σαλάτας, ως ιστορικό, περιέγραψε ότι ο κ. Σημανδράκος το 2022 – μέσα σε δέκα ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του – διεπίστωσε ότι η κα Τυχεροπούλου η οποία ήταν προϊσταμένη στο τμήμα εκπαίδευσης ήταν ικανή να γίνει προσωρινή διευθύντρια της πιο νευραλγικής επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε ότι κάποια στιγμή η κα Τυχεροπούλου ανέλαβε και τις δύο πιο νευραλγικές διευθύνσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Βρίσκω ότι η κα Τυχεροπούλου έχοντας πάντοτε το τεκμήριο αθωότητας φαίνεται να έχει διαπράξει δέκα πλημμελήματα και έξι κακουργήματα. Αποδεικνύονται εξ εγγράφων αυτά που λέω. Στέλνω δεύτερη επιστολή με άλλο αδίκημα κακούργημα και λέω τις ευθύνες που έχει ο κ. Πασχάλης. Δεν μπορεί να αγνοεί τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ όταν λέει ότι υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να διωχθεί για 17 αδικήματα. Και μετά βρήκα και άλλα αδικήματα» πρόσθεσε.

Ο κ. Σαλάτας υποστήριξε ότι συκοφαντήθηκε από ανακοινώσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας ότι παρακώλυση τον έλεγχο. «Είναι αδιανόητο ένας Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ να λέει στους συναδέλφους του εισαγγελείς ότι ένα άτομο έχει κάνει 17 αδικήματα και να με αγνοούν». Υποστήριξε ότι ο κ. Πασχάλης από την ευρωπαϊκή εισαγγελία πίεζε τον κ. Τσιάρα να παρανομήσει, ζητώντας την απόσπαση της κ. Τυχεροπούλου. «Πράγματα παρανοϊκά για μένα» είπε.

Αναφερόμενος στην περίοδο 2022-2023, ο κ. Σαλάτας αναρωτήθηκε: «Υπήρχε σκάνδαλο πριν το 2022-202,3 έγινε αγρανάπαυση και ξαναήρθε μετά το σκάνδαλο; Γιατί έγινε επιλεκτική ανακριτική διαδικασία; Σε αυτή την περίοδο παντοκράτωρ ήταν η Τυχεροπούλου. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει εδώ; Αδιαμφισβήτητη. Για τα 20 αδικήματα τα οποία δεν με καλεί κανένας να καταθέσω, είναι σαν να μη μιλάω. Πόσο μπορεί η ευρωπαϊκή εισαγγελία να έχει εχέγγυα αμεροληψίας σε αυτά που λέει; Το 2022-2023 κατέρρευσε ο οργανισμός. Πράγματα που δεν μπορούσα να πιστέψω ότι γίνονται» είπε.

Οι διάλογοι

Ο κ. Σαλάτας απαντώντας σε ερωτήσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη επανέλαβε τις βαρύτατες καταγγελίες κατά των ελλήνων εντεταλμένων της ευρωπαϊκής εισαγγελίας υποστηρίζοντας ότι έχουν διαπράξει το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας. Παράλληλα είπε ότι η απόλυση του ζητήθηκε από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη.

Β. Κόκκαλης: έχω μάθει στην δικηγορία να μην βιάζομαι. Μια έρευνα μπορεί να τελειώσει διαφορετικά από ότι ξεκίνησε. Είπατε εδώ πράγματα που κλονίζουν και αμφισβητούν τον πυρήνα της δικογραφίας, κύριε μάρτυρα

Ν. Σαλάτας: υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά αυτό που βγαίνει είναι μόνο ένα μέρος του. Άφησαν έξω όσα έγιναν την περίοδο 2022 – 2023 και έχουν ευθύνη οι ευρωπαίοι εισαγγελείς που τα αφήνουν έξω. Αν δεν ταυτιστούμε με την νομιμότητα θα πεθάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Β. Κόκκαλης: γιατί έμεινε απέξω αυτή η περίοδος

Σαλάτας: γιατί αφορά τα πεπραγμένα της κυρίας Τυχεροπούλου την οποία απέσπασαν στην ευρωπαϊκή εισαγγελία ενώ γνώριζαν τις πράξεις της. Δεν την προστατεύουν μόνο αλλά την έχουν κάνει ερευνήτρια

Β. Κόκκαλης: όλοι οι ευρωπαίοι εισαγγελείς;

Ν. Σαλάτας: όχι όλοι. Αναφέρομαι στους Σοφουλάκη, Πασχάλη, Κυβέλου Σίσκου και Παπανδρέου. Αυτοί έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση και εξαίρεσαν την περίοδο 2022-23. Η περίοδος αυτή εξαιρέθηκε της έρευνας με ευθύνη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Κόκκαλης: οι υπουργοί δεν γνώριζαν;

Σαλάτας: εγώ τον Τσιάρα τον ενημέρωνα κάθε ημέρα. Σε αυτόν έστειλα τις γραπτές αναφορές μου, επιστολές για τα αδικήματα της κυρίας Τυχεροπούλου. Ο ίδιος έστειλε τις δικές μου επιστολές στην κα Αδηλίνη. Αγωνιούσε ο υπουργός για την σωτηρία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κόκκαλης : είπατε ότι καρατομηθήκατε με εντολή Μαξίμου;

Σαλάτας: αυτό είπα

Κόκκαλης: ποιος σας καρατόμησε;

Σαλάτας: ο κος Μυλωνάκης με απέλυσε. Μίλησα μαζί του και δεν του άρεσε η τοποθέτηση μου. Του είπα ότι δεν μπορώ να αποδεχθώ την κατηγορία ότι παρακώλυσα την έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Δεν δέχομαι τέτοια κατηγορία. Και μου λέει κάτι για την πολιτική και τέτοια. Του είπα ότι η πολιτική δεν με ενδιαφέρει εγώ είμαι δικαστικός και πρόεδρος ενός οργανισμού που πρέπει να προστατεύσω. Δεν του άρεσε και με απέλυσε

Κόκκαλης: την δικογραφία την έχετε διαβάσατε;

Σαλάτας: από δημοσιεύματα

Κόκκαλης: για φραπέδες κλπ

Σαλάτας: βέβαια αλλά αυτά τα “σου είπα μου είπες” δεν συνιστούν μέγα σκάνδαλο

Κόκκαλη: αυτά δεν υπήρχαν και πριν;

Σαλάτας: υπήρχαν σε μικρότερο βαθμοί. Μεγεθύνθηκαν την περίοδο 2022-23. Να σας πω και κάτι άλλο. Τέλος Μαΐου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει έγγραφο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητά να της διαβιβαστεί κάθε έγγραφο που σχετίζεται με τις δικές μου καταγγελίες. Όντως ο κ. Ζαλίδης που με αντικατέστησε τα συγκέντρωσε αλλά δεν τα διαβίβασε ποτέ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν τα έστειλε είπε “εγώ τα έχω βρει με τους ευρωπαίους”. Εγώ ούτε μάνατζερ είμαι ούτε θέλω να γίνω. Αυτοί οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς που τα βάζουν με το κράτος δικαίου και βγάζουν γλώσσα θα χάσουν στο τέλος. Ψάχνουν το 2019-22, αφήνουν την περίοδο 2022-23 και ξαναπιάνουν το νήμα από το 2024 και μετά. Γιατί; Γιατί είχαν πάρει μαζί τους την κα Τυχεροπούλου.

