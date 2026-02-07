Ανάποδα στην ΠΑΘΕ 72χρονος με άνοια για να πάει σε εκκλησία – Ένοχος ξανά από το δικαστήριο

Την ενοχή 72χρονου οδηγού για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια επικύρωσε εκ νέου το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, εξετάζοντας την υπόθεση της επικίνδυνης πορείας του στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ τον Οκτώβριο του 2024.

Ο ηλικιωμένος είχε εντοπιστεί να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα χωρίς άδεια οδήγησης, κινούμενος στο ρεύμα προς Αθήνα αλλά με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, δηλαδή αντίθετα στην κυκλοφορία, γεγονός που είχε σημάνει συναγερμό στην Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Μαγνησίας.

Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στο δικαστήριο, ο 72χρονος αντιμετωπίζει προβλήματα άνοιας και κατάθλιψης. Την ημέρα του περιστατικού φέρεται να βρισκόταν σε χωριό της περιοχής Ελασσόνας και πήρε τη μοτοσικλέτα του γιου του με στόχο να μεταβεί σε εκκλησία, ώστε να ανάψει κερί στη μνήμη συγγενικών του προσώπων. Ωστόσο, φαίνεται πως αποπροσανατολίστηκε και κατέληξε στον αυτοκινητόδρομο, κινούμενος σε αντίθετη κατεύθυνση.

Ο κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε στη δίκη, εκπροσωπήθηκε όμως από συνήγορο, ο οποίος ζήτησε να του αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός λόγω της υγείας του. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό, αν και το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και προχώρησε σε μείωση της αρχικής ποινής φυλάκισης των 18 μηνών, η οποία είχε επιβληθεί πρωτοδίκως.

