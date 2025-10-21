Αναταραχές στα χειρουργεία του «Αγ. Ανδρέα»: «Τηρήστε τον κανονισμό»

«Η εκμετάλλευση του εξουθενωμένου προσωπικού, πλέον έχει ξεπεράσει τα όρια των αντοχών του» – Τακτικά χειρουργεία βαπτίζονται έκτακτα

Λόγο για επικίνδυνες συνθήκες εργασίας στα χειρουργεία του «Αγ. Ανδρέα» λόγω της μη εφαρμογής του κανονισμού λειτουργίας τους, κάνουν οι εργαζόμενοι. Χθες πραγματοποίησαν κινητοποιήσεις με αίτημα την ενίσχυση του προσωπικού και την τήρηση των κανόνων.

«Ενας χώρος για να λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά πρέπει να τηρεί τους κανόνες. Αυτό δεν συμβαίνει στα χειρουργεία του νοσοκομείου μας όπου τακτικά χειρουργεία βαφτίζονται έκτακτα με αποτέλεσμα το προσωπικό να εξουθενώνεται και ορατό τον κίνδυνο το πραγματικό έκτακτο να μείνει ακάλυπτο» αναφέρει ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Μιχάλης Στελλάτος.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το πρόγραμμα λειτουργίας των χειρουργείων προβλέπει τη διενέργεια τακτικών επεμβάσεων από τις 9π.μ. έως τις 3μ.μ. Το απόγευμα και το βράδυ υπάρχει μία βάρδια εργαζομένων για τα έκτακτα και επείγοντα. «Εάν το προσωπικό αυτό χρησιμοποιηθεί για το τακτικό που βαφτίζεται έκτακτο, αντιλαμβάνεστε ότι εάν προκύψει κάτι επείγον δεν θα μπορέσει να καλυφθεί. Επίσης το προσωπικό που εφημερεύει δεν είναι μόνο για τις επεμβάσεις, έχει και μία σειρά από άλλες εργασίες που πρέπει να κάνει στη βάρδια του (ανεφοδιασμός χειρουργικών αιθουσών με το κατάλληλο υγειονομικό υλικό κ.λπ.)» σημειώνει ο κ. Στελλάτος.

Υπενθυμίζουμε ότι το θέμα αυτό έχει αναδειχτεί και στο παρελθόν, καθώς είναι μία κατάσταση που χρονίζει. «Η υποστελέχωση του Χειρουργείου σε νοσηλευτές, αναισθησιολόγους, τραυματιοφορείς και βοηθούς θαλάμου και ταυτόχρονα η ασύστολη εκμετάλλευση του εξουθενωμένου προσωπικού, πλέον έχει ξεπεράσει τα όρια των αντοχών του. Αυτή η λειτουργία του Χειρουργείου εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τους ασθενείς αλλά και για τους εργαζόμενους» αναφέρει ο πρόεδρος των εργαζομένων.

Υπενθυμίζουμε ότι η έλλειψη προσωπικού κρατά κλειστή μία από τις έξι χειρουργικές αίθουσες του νοσοκομείου.
Τα παραπάνω ζητήματα τα έθεσαν εκτενώς οι εργαζόμενοι στον νέο διοικητή του νοσοκομείου Ιωάννη Μπακαβό και τον αναπληρωτή διοικητή Παναγιώτη Δημόπουλο. «Ενημερώσαμε τον νέο διοικητή και του ζητήσαμε να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και μετά να λέμε γιατί γίνονται τα νοσηλευτικά λάθη. Αναπόφευκτα το λάθος θα γίνει όταν το προσωπικό εξαντλείται ψυχοσωματικά».
