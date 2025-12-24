Ανατροπή στην υπόθεση της 14χρονης: Τραυματίστηκε οδηγώντας πατίνι – Τι λένε οι νεότερες πληροφορίες

Ανατροπή σημειώνεται στην υπόθεση του τραυματισμού της 14χρονης που εντοπίστηκε αναίσθητη το πρωί, αφού –σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες– το κορίτσι τραυματίστηκε ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και όχι από διερχόμενο όχημα, όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί.

Όπως προκύπτει από ενημέρωση της ΠΟΕΔΗΝ, η ανήλικη περιέγραψε στους διασώστες τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκε. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, βρήκε ένα πατίνι σταθμευμένο σε πεζοδρόμιο, το οποίο ήταν ενεργοποιημένο, το πήρε και κατά την οδήγηση έχασε τον έλεγχο και έπεσε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι.

Αθήνα: 14χρονη βγήκε να πει τα κάλαντα και βρέθηκε αναίσθητη στο δρόμο – Ερευνάται πιθανή παράσυρση

Την ίδια αιτία τραυματισμού κατέγραψε και το ΕΚΑΒ κατά τη διακομιδή της στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο, αφού της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από νοσηλεύτρια που τη βρήκε τραυματισμένη στον δρόμο, πηγαίνοντας στη δουλειά της.

Η 14χρονη φέρει θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική για προληπτικούς λόγους, ενώ η κατάσταση της υγείας της κρίνεται καλή. Στο πλευρό της βρίσκονται η μητέρα και τα αδέλφια της, ενώ για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά υπήρξε εκτίμηση πως ο τραυματισμός προήλθε από παράσυρση από όχημα, σενάριο που πλέον δεν επιβεβαιώνεται από τα νεότερα στοιχεία.

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΔΗΝ τόνισε τη σημασία της έγκαιρης παρέμβασης της νοσηλεύτριας που εντόπισε το κορίτσι, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το περιστατικό αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, τα οποία μπορούν να αναπτύξουν υψηλές ταχύτητες χωρίς επαρκή προστασία για τους ανήλικους χρήστες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



