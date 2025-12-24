Ανατροπή στην υπόθεση της 14χρονης: Τραυματίστηκε οδηγώντας πατίνι – Τι λένε οι νεότερες πληροφορίες

Νέα στοιχεία αλλάζουν τα δεδομένα στην υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε αναίσθητη το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο τραυματισμός της δεν οφείλεται σε παράσυρση από όχημα.

Ανατροπή στην υπόθεση της 14χρονης: Τραυματίστηκε οδηγώντας πατίνι – Τι λένε οι νεότερες πληροφορίες
24 Δεκ. 2025 14:14
Pelop News

Ανατροπή σημειώνεται στην υπόθεση του τραυματισμού της 14χρονης που εντοπίστηκε αναίσθητη το πρωί, αφού –σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες– το κορίτσι τραυματίστηκε ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και όχι από διερχόμενο όχημα, όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί.

Όπως προκύπτει από ενημέρωση της ΠΟΕΔΗΝ, η ανήλικη περιέγραψε στους διασώστες τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκε. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, βρήκε ένα πατίνι σταθμευμένο σε πεζοδρόμιο, το οποίο ήταν ενεργοποιημένο, το πήρε και κατά την οδήγηση έχασε τον έλεγχο και έπεσε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι.

Αθήνα: 14χρονη βγήκε να πει τα κάλαντα και βρέθηκε αναίσθητη στο δρόμο – Ερευνάται πιθανή παράσυρση

Την ίδια αιτία τραυματισμού κατέγραψε και το ΕΚΑΒ κατά τη διακομιδή της στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο, αφού της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από νοσηλεύτρια που τη βρήκε τραυματισμένη στον δρόμο, πηγαίνοντας στη δουλειά της.

Η 14χρονη φέρει θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική για προληπτικούς λόγους, ενώ η κατάσταση της υγείας της κρίνεται καλή. Στο πλευρό της βρίσκονται η μητέρα και τα αδέλφια της, ενώ για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά υπήρξε εκτίμηση πως ο τραυματισμός προήλθε από παράσυρση από όχημα, σενάριο που πλέον δεν επιβεβαιώνεται από τα νεότερα στοιχεία.

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΔΗΝ τόνισε τη σημασία της έγκαιρης παρέμβασης της νοσηλεύτριας που εντόπισε το κορίτσι, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το περιστατικό αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, τα οποία μπορούν να αναπτύξουν υψηλές ταχύτητες χωρίς επαρκή προστασία για τους ανήλικους χρήστες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:24 Στα λευκά το Χιονοδρομικό Κέντρο Καϊμακτσαλάν – Άνοιξε για το κοινό και υποδέχεται πλήθος επισκεπτών
15:16 Το 2025 οδεύει να γίνει η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη Βρετανία
15:08 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Διέλευση χωρίς διόδια στην Ιόνια Οδό – Ρευστή η κατάσταση στην παλαιά Εθνική Οδό
15:00 Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών στον Πειραιά: Σύλληψη 36χρονου μετά από επιχείρηση του Λιμενικού
14:54 Πυρομαχικό από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού Θεσσαλονίκης
14:44 Τη Δευτέρα το τελευταίο αντίο στη Σύλβα Άκριτα – Η επιθυμία της οικογένειας
14:34 Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου – Συλλήψεις ανηλίκων
14:33 Η BP πουλά το 65% της Castrol έναντι 6 δισ. δολαρίων και κάνει στροφή στην στρατηγική της
14:24 Μήνυμα ελπίδας και δικαιοσύνης από τη Μαρία Καρυστιανού για τα Χριστούγεννα
14:19 Κεφαλογιάννης: Πρόληψη, νέα κέντρα διαχείρισης κινδύνων και προδιαγεγραμμένη καύση στο νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη»
14:16 Ιταλία: Κατασχέθηκε κοκαΐνη αξίας περίπου 70 εκατ. ευρώ ΒΙΝΤΕΟ
14:14 Ανατροπή στην υπόθεση της 14χρονης: Τραυματίστηκε οδηγώντας πατίνι – Τι λένε οι νεότερες πληροφορίες
14:07 Κάλαντα στον Περισσό με πολιτικό μήνυμα: Στο πλευρό εργατών και αγροτών ο Δημήτρης Κουτσούμπας
14:00 Πάτρα: Στον πυρετό της προετοιμασίας χώροι εστίασης και αναψυχής – Επιλογές για όλες τις τσέπες
13:57 Χριστουγεννιάτικες ευχές από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ με μήνυμα για Ελλάδα και ΗΠΑ
13:53 Γιατί η γάτα σας νιαουρίζει συνεχώς – Πότε είναι φυσιολογικό και πότε ανησυχητικό
13:48 Αγωνία στα Άνω Πορόια Σερρών: Αγνοείται 45χρονος διοικητής πυροσβεστικού κλιμακίου
13:41 Πάτρα: Συνεδριάζει η δημοτική επιτροπή
13:37 Στο μικροσκόπιο τα «μαύρα κουτιά» του Falcon 50 που συνετρίβη νότια της Άγκυρας – Οκτώ νεκροί, ανάμεσά τους μια ελληνίδα
13:30 Αίγιο: Εκτός δημοτικής ομάδας η Παναγιώτα Χριστοπούλου – Ανακοίνωση από τη Δημοτική Αρχή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ