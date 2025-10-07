Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Όχι στην επικίνδυνη καύση απορριμμάτων – Ναι στην ανακύκλωση»

Σκληρή δήλωση του Βουλευτή Αχαΐας και Τομεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατά της κυβερνητικής επιλογής για εργοστάσια καύσης σε έξι περιοχές της χώρας

07 Οκτ. 2025 15:15
Την κάθετη αντίθεσή του στο κυβερνητικό σχέδιο δημιουργίας έξι εργοστασίων καύσης απορριμμάτων σε όλη τη χώρα εκφράζει ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, κάνοντας λόγο για «μια πολιτική επικίνδυνη για την υγεία και το περιβάλλον».

Σε δήλωσή του ο κ. Παναγιωτόπουλος σημειώνει πως η κυβέρνηση «είναι αδίστακτη και δεν διστάζει να ικανοποιήσει τα μεγάλα συμφέροντα εις βάρος των πολιτών και της φύσης».

«Αλλιώς πώς να εξηγήσει κάποιος», αναφέρει χαρακτηριστικά, «το κυβερνητικό σχέδιο κατασκευής έξι εργοστασίων καύσης απορριμμάτων στην Αττική, την Κοζάνη, τη Ροδόπη, τη Βοιωτία, το Ηράκλειο και την Πελοπόννησο, που θα έχει ανυπολόγιστες καταστροφικές συνέπειες για την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την προστασία του περιβάλλοντος».

«Οι Ευρωπαίοι αρνούνται να τα χρηματοδοτήσουν»

Ο Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να προωθήσει και να χρηματοδοτήσει τέτοιου είδους έργα, «λόγω της μεγάλης επιβάρυνσης της ανθρώπινης υγείας από τις διοξίνες και τις καρκινογόνες ουσίες που εκκρίνει η καύση των απορριμμάτων».

«Αλλά τι ξέρουν οι “κουτόφραγκοι” της Ε.Ε.;» σχολιάζει σκωπτικά, προσθέτοντας πως «η κυβέρνηση των φραπέδων και των χασάπηδων ξέρει καλύτερα και έχει τον τρόπο να τα κάνει όλα να συμφέρουν στους ημετέρους της».

«Στο πλευρό της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.»

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος εκφράζει τη στήριξή του στους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλώνοντας:
«Στεκόμαστε στο πλευρό της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.! Λέμε ΟΧΙ στην καρκινογόνα και επιβλαβή για τους ανθρώπους και το περιβάλλον καύση των απορριμμάτων. Λέμε ΝΑΙ στην ανακύκλωση!».
