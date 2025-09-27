Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Ζωτικής σημασίας για την Αχαΐα και τους όμορους νομούς η αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Πατρών-Τριπόλεως (πρώην 111)»

Κατέθεσε ερώτηση μαζί με 11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της Πατρών-Τριπόλεως

27 Σεπ. 2025 14:10
Ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, κατέθεσε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση με την συνυπογραφή έντεκα (11) βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ζητώντας σαφείς απαντήσεις και άμεσες ενέργειες για την αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Πατρών- Τριπόλεως( πρώην 111).

Η συγκεκριμένη οδική αρτηρία, ιστορικής και στρατηγικής σημασίας, αποτελεί τον βασικό άξονα σύνδεσης της Δυτικής Ελλάδας με την Κεντρική Πελοπόννησο. Ωστόσο, παρά τη σημασία της, σήμερα η Ε.Ο. Πατρών-Τριπόλεως παρουσιάζει εικόνα πλήρους εγκατάλειψης με στενό και επικίνδυνο οδόστρωμα, προβληματική χάραξη σε αρκετά σημεία, συχνές κατολισθήσεις, απουσία στοιχειωδών υποδομών οδικής ασφάλειας.

Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση τόσο στην Καλλιθέα όπου η κυκλοφορία διεξάγεται μετ’ εμποδίων όσο και στο Φράγμα Πείρου-Παραπείρου όπου μια προσωρινή χάραξη έχει μετατραπεί σε μόνιμη, με αυξημένο δείκτη επικινδυνότητας.

Η Πάτρα, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, παραμένει ουσιαστικά αποκομμένη από την καρδιά της Πελοποννήσου, με τον χρόνο μετάβασης στην Τρίπολη να ξεπερνά τις 3 ώρες ενώ σημαντικές είναι οι επιπτώσεις για το Δήμο Ερυμάνθου και τη Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων καθώς δυσχεραίνει την καθημερινότητα κατοίκων, περιορίζει τις μεταφορές και τον τουρισμό και επιτείνει την ερήμωση  τους.

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ζητά από το Υπουργείο:

  1. Να παρουσιάσει τον σχεδιασμό για την αναβάθμιση της Ε.Ο. Πατρών -Τριπόλεως.
  2. Να διευκρινίσει αν υπάρχουν ή δρομολογούνται μελέτες για την ανακατασκευή ή νέα χάραξη επικίνδυνων τμημάτων.
  3. Να ενημερώσει εάν έχει προβλεφθεί η ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικά προγράμματα.
  4. Να δεσμευτεί για την προτεραιοποίηση του έργου ως κομβικής σημασίας για τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο.
