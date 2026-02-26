Ανδρίτσαινα: Ημερίδα για βιώσιμο τουρισμό και πολιτιστική κληρονομιά – Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Με στόχο τον σχεδιασμό ενός νέου, βιώσιμου και ανθεκτικού μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης για την Ανδρίτσαινα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO) και το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026, στις 10:00, στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου HERIT-ADAPT, το οποίο στηρίζει χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς στην προσαρμογή τους στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο τους στη βιώσιμη και ανθεκτική τοπική ανάπτυξη.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον της Ανδρίτσαινας ως προορισμού που μπορεί να αναπτυχθεί τουριστικά χωρίς να αλλοιωθεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας και η ταυτότητά της. Στο επίκεντρο τίθενται ζητήματα όπως η ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, η κλιματική και κοινωνική ανθεκτικότητα, η προσβασιμότητα, αλλά και η ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή διαδραστικού εργαστηρίου, δίνοντας βήμα σε πολίτες, επαγγελματίες και θεσμικούς φορείς να καταθέσουν προτάσεις και να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση ρεαλιστικών λύσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Στόχος είναι η συγκρότηση ενός εφαρμόσιμου σχεδίου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις δυνατότητες της περιοχής.

Όπως επισημαίνεται, το μέλλον του τουρισμού στην Ανδρίτσαινα δεν μπορεί να σχεδιαστεί ερήμην της τοπικής κοινωνίας, αλλά μέσα από συνεργασία, διάλογο και συλλογική ευθύνη.

Την πρόσκληση υπογράφει ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, ο οποίος καλεί τους ενδιαφερόμενους να δώσουν το «παρών» σε μια συζήτηση που αφορά άμεσα την επόμενη μέρα της περιοχής.

Πρόγραμμα

Κυριακή 1 Μαρτίου 2026

Δραστηριότητα συμμετοχής πολιτών

Από την πολιτιστική κληρονομιά στη βιωσιμότητα: Το μέλλον του τουρισμού στην Ανδρίτσα

Διάρκεια: 10:00 – 14:00

Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας

ΕΟ Μεγαλόπολης Ανδρίτσαινας 54, Ανδρίτσαινα 270 61

10:00-10:30. Εναρκτήρια ομιλία και χαιρετισμός (30 λεπτά)

Χαιρετισμoί από τον Αντιδήμαρχο Ανδρίτσαινας, κ. Μίλτος Γεωργακόπουλος

Χαιρετισμοί από τον Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

10:30-11:30. Η σημασία της σύνδεσης της πολιτιστικής κληρονομιάς με τον αειφόρο τουρισμό στην περιοχή – περίπτωση HERIT ADAPT (30 λεπτά)

«Βασικές αρχές του HERIT ADAPT». Κ. Τζαμαλούκας Κωνσταντίνος – Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

«Επιτυχημένα μοντέλα προσπαθειών βιώσιμου τουρισμού (αναφορά σε άλλα παραδείγματα στην περιοχή της Μεσογείου)». Ιωάννης Μαρδίκης – Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου – EPLO

«Η σημασία του ναού του Επικούριου Απόλλωνα». Εκπρόσωπος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.

«Χρήση καινοτόμων εργαλείων στον ναό του Επικούριου Απόλλωνα – drones,3D μοντελοποίηση». Αθανάσιος Καλογεράς – Ερευνητικό Ινστιτούτο ISI-ATHENA

11:30-12:00. Διάλειμμα για καφέ (30 λεπτά)

12:00-14:00. Εργαστήριο συν-δημιουργίας ενός μοντέλου βιώσιμου τουρισμού (2,0 ώρες)

Διαδραστικό εργαστήριο

Εισαγωγή:

Παρουσίαση των «επιτυχημένων πρακτικών διαχείρισης προορισμών στην περιοχή»

Παρουσιάσεις βίντεο (3-4 λεπτά η καθεμία):

– Κα Άνα Γκαρσία Λόπεζ (Πανεπιστήμιο της Γρανάδα-Ισπανία)

– Κος Dino Mujkic (Sarajevo Meeting of Cultures-SMOC-Βοσνία)

Διαδραστική συζήτηση:

Διάδοση και σύντομη παρουσίαση υλικού σχετικά με το μοντέλο τοπικού βιώσιμου τουρισμού.

Χωρισμός σε ομάδες εργασίας – εναλλαγή μεταξύ 4 κύριων θεμάτων.

Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε το μνημείο χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες

Συντονιστής: Αθανάσιος Καλογεράς

Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την επικοινωνία (branding, κοινωνικά μέσα κ.λπ.);

Συντονιστής: Κωνσταντίνος Φουτζόπουλος

Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον αθλητισμό, τον μαραθώνιο και τα φεστιβάλ;

Συντονιστής: Γιώργος Μυλωνάς

Πώς μπορούμε να προτεραιοποιήσουμε τις προκλήσεις (προσβασιμότητα, δίκτυα, υποδομές, επενδύσεις)

Συντονιστές: Ιωάννης Μαρδίκης και Κωνσταντίνος Τζαμαλούκας

Παρουσίαση των καλύτερων ιδεών κάθε ομάδας από τον συντονιστή – 5 λεπτά ανά θέμα.

Συζήτηση για τα επόμενα βήματα (σχέδια συνεργασίας) – Ιωάννης Μαρδίκης και Εμπορικό Επιμελητήριο Ηλίας

14:00 – Μεσημεριανό γεύμα

