Άνδρος: Ο κορυφαίος πεζοπορικός προορισμός για το 2025

Η Άνδρος, με τις παρθένες παραλίες όπως Ζόρκος και Βιτάλι, τα αρχαία μνημεία και την ήρεμη ατμόσφαιρα, προσελκύει φυσιολάτρες που αναζητούν εναλλακτικές εμπειρίες μακριά από τις πολυσύχναστες διαδρομές.

Άνδρος: Ο κορυφαίος πεζοπορικός προορισμός για το 2025
10 Νοέ. 2025 10:44
Pelop News

Η Άνδρος εξασφάλισε διεθνή αναγνώριση ως ο κορυφαίος προορισμός πεζοπορίας στην Ελλάδα για το 2025, μετά την επιλογή της από το βρετανικό κοινό στα ετήσια Greek Travel Awards. Η βράβευση, που διοργανώθηκε από το Γραφείο ΕΟΤ Μεγάλης Βρετανίας, ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στις 5 Νοεμβρίου, στο περιθώριο της πρώτης ημέρας της έκθεσης WTM 2025 στο Λονδίνο.

Η ψηφοφορία, σε συνεργασία με τις δημοφιλείς πλατφόρμες IceLolly και Travelsupermarket, συγκέντρωσε συμμετοχές από χιλιάδες Βρετανούς ταξιδιώτες, οι οποίοι αναδείξαν την Άνδρο για το εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών της, την πλούσια φυσική ομορφιά και την αυθεντική εμπειρία που προσφέρει. Το βραβείο εγγυάται σημαντική προβολή του νησιού στη βρετανική αγορά, με τα αποτελέσματα να παρακολουθούνται από δημοσιογράφους, bloggers και επαγγελματίες του τουρισμού.

Η Άνδρος, δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, ξεχωρίζει για τα 300 χιλιόμετρα σηματοδοτημένων μονοπατιών, που διασχίζουν καταπράσινες κοιλάδες, ρέματα, παλιούς μύλους και παραδοσιακά χωριά. Το Andros Route, ένας μακρύς δρόμος μήκους 100 χιλιομέτρων από βορρά προς νότο, έχει βραβευθεί δύο συνεχόμενες χρονιές ως “Leading Quality Trails – Best of Europe” από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πεζοπορίας, προσφέροντας διαδρομές για όλα τα επίπεδα δυσκολίας. Δημοφιλείς επιλογές περιλαμβάνουν την πορεία από Βουρκωτή σε Μοναστήρι Αγίου Νικολάου και παραλία Αχλά, με εντυπωσιακά γεφύρια, καταρράκτες και πανοραμικές θέες.

Η επιτυχία αυτή αποδίδεται στη στενή συνεργασία μεταξύ του Γραφείου ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και του Δήμου Άνδρου, με ενέργειες προβολής σε διεθνείς εκθέσεις όπως η ITB 2025 στο Βερολίνο. Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου, Νίκος Μουστάκας, δήλωσε: «Ευχαριστούμε θερμά την διευθύντρια του Γραφείου ΕΟΤ Μ. Βρετανίας, Ελένη Σκαρβέλη, για την εξαιρετική διοργάνωση και τις αδιάκοπες προσπάθειες που ενίσχυσαν την αναγνωρισιμότητα της Άνδρου. Το βραβείο δικαιώνει τις ενέργειες του Andros Routes, των εθελοντών που συντηρούν τα μονοπάτια, των τοπικών φορέων και του Δήμου».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:33 Ασημένιο μετάλλιο για τη Νεανική Χορωδία της «Πολυφωνικής» στο Διεθνές Φεστιβάλ Ναυπλίου
13:24 Μακελειό στα Βορίζια: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη – Στη φυλακή και τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη
13:20 Η Ολυμπιακή Φλόγα περνά από την Πάτρα – Υποδοχή στις 27 Νοεμβρίου στην πλατεία Γεωργίου
13:11 Φρίκη στην Ινδονησία: Ελέφαντας ποδοπάτησε μέχρι θανάτου 8χρονη μπροστά στην οικογένειά της
13:06 Ανάσα για την πρωτοβάθμια υγεία: Πανελλαδική κάλυψη από τις ΚΟΜΥ το 2026
13:00 Ανήλικοι διακινητές σε σχολεία: Υπόθεση-καμπανάκι για την Κάτω Αχαΐα
12:55 Ουκρανία: Εκατομμύρια πολίτες χωρίς ρεύμα μετά από ρωσικές επιθέσεις
12:54 Τραγωδία στην Κορινθία: Νεκρός νεαρός σε τροχαίο – Το όχημα «καρφώθηκε» σε ελαιόδεντρο ΦΩΤΟ-BINTEO
12:50 «Μη με λες Αφεντικό»: Η θεατρική ομάδα του ΟΤΕ Πάτρας επιστρέφει με γέλιο και σάτιρα στις «Γραμμές Τέχνης»
12:49 Νέα διάκριση για τον πρόεδρο του ΙΟ Πατρών Κώστα Καλογερόπουλο
12:44 Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι βάζουν τη χώρα σε δοκιμασία – Προσοχή τις επόμενες ώρες
12:40 Ο Μακρόν υποδέχεται τον Αμπάς, τι σημαίνει αυτό
12:33 Επιμελητήριο Αχαΐας: Ημερίδα για την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων – Ενημέρωση για τον Νόμο 5116/2024
12:32 Γαλλία: Αποφυλακίζεται ο Σαρκοζί και βάζει «βραχιόλι»
12:30 Ο Δήμος Πατρέων στο πλευρό των πυρόπληκτων αγροτών: Ημερίδα στα Ροΐτικα για τη διαχείριση των ελαιοδέντρων
12:25 Στο 2% ο πληθωρισμός για τον Οκτώβριο
12:23 Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε την τυφλή μητέρα του – «Με είχε κουράσει, δεν άντεχα άλλο»
12:18 Κατρίνης: «Οι αγρότες διαμαρτύρονται γιατί δεν έχουν πάρει επιδοτήσεις δύο χρόνια – Η κυβέρνηση απαθής μπροστά στην κρίση»
12:15 Η Αντωνίου δεύτερη φορά σφυρίζει στο Champions League γυναικών
12:14 Ηράκλειο: ΒΙΝΤΕΟ-ντοκουμέντο από την παράσυρση γυναίκας κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο – Προσοχή σκληρές εικόνες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ