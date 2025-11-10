Άνδρος: Ο κορυφαίος πεζοπορικός προορισμός για το 2025

Η Άνδρος εξασφάλισε διεθνή αναγνώριση ως ο κορυφαίος προορισμός πεζοπορίας στην Ελλάδα για το 2025, μετά την επιλογή της από το βρετανικό κοινό στα ετήσια Greek Travel Awards. Η βράβευση, που διοργανώθηκε από το Γραφείο ΕΟΤ Μεγάλης Βρετανίας, ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στις 5 Νοεμβρίου, στο περιθώριο της πρώτης ημέρας της έκθεσης WTM 2025 στο Λονδίνο.

Η ψηφοφορία, σε συνεργασία με τις δημοφιλείς πλατφόρμες IceLolly και Travelsupermarket, συγκέντρωσε συμμετοχές από χιλιάδες Βρετανούς ταξιδιώτες, οι οποίοι αναδείξαν την Άνδρο για το εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών της, την πλούσια φυσική ομορφιά και την αυθεντική εμπειρία που προσφέρει. Το βραβείο εγγυάται σημαντική προβολή του νησιού στη βρετανική αγορά, με τα αποτελέσματα να παρακολουθούνται από δημοσιογράφους, bloggers και επαγγελματίες του τουρισμού.

Η Άνδρος, δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, ξεχωρίζει για τα 300 χιλιόμετρα σηματοδοτημένων μονοπατιών, που διασχίζουν καταπράσινες κοιλάδες, ρέματα, παλιούς μύλους και παραδοσιακά χωριά. Το Andros Route, ένας μακρύς δρόμος μήκους 100 χιλιομέτρων από βορρά προς νότο, έχει βραβευθεί δύο συνεχόμενες χρονιές ως “Leading Quality Trails – Best of Europe” από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πεζοπορίας, προσφέροντας διαδρομές για όλα τα επίπεδα δυσκολίας. Δημοφιλείς επιλογές περιλαμβάνουν την πορεία από Βουρκωτή σε Μοναστήρι Αγίου Νικολάου και παραλία Αχλά, με εντυπωσιακά γεφύρια, καταρράκτες και πανοραμικές θέες.

Η επιτυχία αυτή αποδίδεται στη στενή συνεργασία μεταξύ του Γραφείου ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και του Δήμου Άνδρου, με ενέργειες προβολής σε διεθνείς εκθέσεις όπως η ITB 2025 στο Βερολίνο. Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου, Νίκος Μουστάκας, δήλωσε: «Ευχαριστούμε θερμά την διευθύντρια του Γραφείου ΕΟΤ Μ. Βρετανίας, Ελένη Σκαρβέλη, για την εξαιρετική διοργάνωση και τις αδιάκοπες προσπάθειες που ενίσχυσαν την αναγνωρισιμότητα της Άνδρου. Το βραβείο δικαιώνει τις ενέργειες του Andros Routes, των εθελοντών που συντηρούν τα μονοπάτια, των τοπικών φορέων και του Δήμου».

