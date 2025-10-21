Ανδρουλάκης: «Εργαλειοποιείτε ένα σύμβολο ενότητας για να καλλιεργήσετε διχόνοια»

Με αιχμηρή κριτική προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και έντονη διαφωνία για την κυβερνητική τροπολογία σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τοποθετήθηκε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για φαρισαϊσμό και αλαζονεία, υποστηρίζοντας πως επιλέγει να μετατρέψει ένα σύμβολο εθνικής ενότητας σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Διαβάστε επίσης: Βουλή: Έντονη αντιπαράθεση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη – Δείτε ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ τη συζήτηση

«Η κυβέρνηση ανοίγει ένα αχρείαστο μέτωπο διχασμού και τοξικότητας. Μετατρέπει τα πάντα σε εργαλείο πολιτικής διαχείρισης», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη αποτελεί σύμβολο των εθνικών αγώνων και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για πολιτικές σκοπιμότητες».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι ευθύνη του πρωθυπουργού είναι «να ενώνει τον ελληνικό λαό στα κοινά εθνικά οράματα», ενώ κάλεσε την κυβέρνηση «να σταματήσει να ψαρεύει σε θολά νερά» και να επιδείξει «σοβαρότητα και αξιοπιστία».

Απαντώντας στις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε πως «η χώρα δεν χρειάζεται άλλον διχαστικό πρωθυπουργό, αλλά ηγέτη που θα ενώνει τους πολίτες και θα εστιάζει στα πραγματικά προβλήματα».

Επικρίνοντας την τροπολογία, τόνισε ότι «το μόνο που θα μείνει είναι ο εργολάβος καθαριότητας», αναφερόμενος στη ρύθμιση για τη συντήρηση του χώρου.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αλλάξει τη δημόσια ατζέντα, αποφεύγοντας τη συζήτηση για ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, όπως το εργατικό δίκαιο και οι συνθήκες απασχόλησης.

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι «η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, ήθος και υπευθυνότητα», κατηγορώντας την κυβέρνηση για «συνειδητή διασπορά ψευδών ειδήσεων» και έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



