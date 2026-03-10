Ανείπωτη τραγωδία: 27χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ, ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και σκότωσε 25χρονο, ΒΙΝΤΕΟ

Τροχαίο σοκ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (10/3) στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και παρέσυρε δύο πεζούς, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 21:00 το βράδυ της Τρίτης (10/3) στην οδό Αγνώστου Στρατιώτου, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 27χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, με αποτέλεσμα το όχημα να ανέβει στο πεζοδρόμιο και να παρασύρει δύο πεζούς που βρίσκονταν στο σημείο.

Από την παράσυρση ο ένας άνδρας 25 ετών τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο δεύτερος πεζός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο για την παροχή ιατρικής βοήθειας.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός του αυτοκινήτου κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα κάτι το οποίο φαίνεται και από τις εικόνες καθώς ξήλωσε πινακίδα από στάση, δέντρο και πινακίδα φωτισμού.

