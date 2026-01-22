Άνω Γλυφάδα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τη 56χρονη που χάθηκε στην κακοκαιρία

Τις πληγές της μετρά η Άνω Γλυφάδα μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και στοίχισε τη ζωή σε μια 56χρονη γυναίκα, η οποία παρασύρθηκε από ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο.

Αυτόπτης μάρτυρας και μητέρα του ιδιοκτήτη του οχήματος κάτω από το οποίο εγκλωβίστηκε η γυναίκα, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, κάνοντας λόγο για «βιβλική καταστροφή». Όπως ανέφερε, ο σύζυγος και ο γιος της προσπάθησαν να την απεγκλωβίσουν όσο ήταν ακόμη ζωντανή, όμως η ορμή του νερού και ο εγκλωβισμός κάτω από το όχημα δεν τους επέτρεψαν να την απελευθερώσουν. «Δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για πρωτοφανείς εικόνες έκανε λόγο και ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, τονίζοντας ότι τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών κατέβηκαν από το βουνό και κάλυψαν δρόμους και γειτονιές. Όπως σημείωσε, τα συνεργεία του δήμου βρίσκονται από το βράδυ στους δρόμους, πραγματοποιώντας καταγραφή των ζημιών και εργασίες αποκατάστασης, με στόχο να ανοίξουν σταδιακά οι οδικές αρτηρίες.





Ο δήμαρχος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της 56χρονης και χαρακτήρισε την κατάσταση πρωτόγνωρη για την πόλη. «Από χθες το βράδυ είμαστε στους δρόμους και επιχειρούμε. Έχουμε μεταφέρει φορτηγά με πέτρες και αντικείμενα που κατέβηκαν από το βουνό. Βλέπουμε ακόμη και λεκάνες και νιπτήρες. Τρέχουμε ασταμάτητα και συμμαζεύουμε, είναι θέμα ωρών να καθαρίσει η πόλη», ανέφερε.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών και η υποστήριξη των κατοίκων που επλήγησαν από την κακοκαιρία.

