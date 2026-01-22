Άνω Γλυφάδα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τη 56χρονη που χάθηκε στην κακοκαιρία

Συγκλονιστικές μαρτυρίες κατοίκων και η εικόνα των εκτεταμένων καταστροφών αποτυπώνουν το μέγεθος της κακοκαιρίας στην Άνω Γλυφάδα, όπου μια 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ ο δήμος συνεχίζει την καταγραφή των ζημιών και τις εργασίες αποκατάστασης.

Άνω Γλυφάδα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τη 56χρονη που χάθηκε στην κακοκαιρία
22 Ιαν. 2026 12:08
Pelop News

Τις πληγές της μετρά η Άνω Γλυφάδα μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και στοίχισε τη ζωή σε μια 56χρονη γυναίκα, η οποία παρασύρθηκε από ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο.

Αυτόπτης μάρτυρας και μητέρα του ιδιοκτήτη του οχήματος κάτω από το οποίο εγκλωβίστηκε η γυναίκα, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, κάνοντας λόγο για «βιβλική καταστροφή». Όπως ανέφερε, ο σύζυγος και ο γιος της προσπάθησαν να την απεγκλωβίσουν όσο ήταν ακόμη ζωντανή, όμως η ορμή του νερού και ο εγκλωβισμός κάτω από το όχημα δεν τους επέτρεψαν να την απελευθερώσουν. «Δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για πρωτοφανείς εικόνες έκανε λόγο και ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, τονίζοντας ότι τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών κατέβηκαν από το βουνό και κάλυψαν δρόμους και γειτονιές. Όπως σημείωσε, τα συνεργεία του δήμου βρίσκονται από το βράδυ στους δρόμους, πραγματοποιώντας καταγραφή των ζημιών και εργασίες αποκατάστασης, με στόχο να ανοίξουν σταδιακά οι οδικές αρτηρίες.


Ο δήμαρχος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της 56χρονης και χαρακτήρισε την κατάσταση πρωτόγνωρη για την πόλη. «Από χθες το βράδυ είμαστε στους δρόμους και επιχειρούμε. Έχουμε μεταφέρει φορτηγά με πέτρες και αντικείμενα που κατέβηκαν από το βουνό. Βλέπουμε ακόμη και λεκάνες και νιπτήρες. Τρέχουμε ασταμάτητα και συμμαζεύουμε, είναι θέμα ωρών να καθαρίσει η πόλη», ανέφερε.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών και η υποστήριξη των κατοίκων που επλήγησαν από την κακοκαιρία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σύσκεψη υπό Μητσοτάκη και αυστηροποίηση των μέτρων βιοασφάλειας
13:00 Πάτρα: Νέες καταγγελίες στην «Π» για παλαιές κλήσεις – Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για κατασχέσεις και επιβαλλόμενες προσαυξήσεις
12:51 Πύργος: Μεθυσμένος οδηγός εγκατέλειψε τροχαίο – Σύλληψη και για οδηγό χωρίς δίπλωμα
12:46 Αίγιο: 17χρονος είχε κλέψει κινητό και χρήματα από αυτοκίνητο – Δικογραφία και στους γονείς
12:40 Πάτρα: Ο Καραγκιόζης «βασιλιάς Καρνάβαλος» στο καραγκιοζοθέατρο Περί Σκιών
12:36 Πάτρα: Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
12:33 Το Πανεπιστήμιο Πατρών τιμά τους Τρεις Ιεράρχες και την Ημέρα των Γραμμάτων με τελετή και βραβεύσεις
12:30 Θύελλα Πατρών: Αίτημα προς Βρούτση για αύξηση της χρηματοδότησης
12:27 Θέρμο: Έναρξη συνεργασίας Co2gether – ΚΗΦΗ με δράσεις ενεργού γήρανσης και ενδυνάμωσης μνήμης
12:21 Νταβός: Ο Τραμπ ανακοίνωσε το «Συμβούλιο Ειρήνης» – «Όλοι θέλουν να συμμετέχουν», ποιες και πόσες χώρες το αποτελούν
12:14 Πάτρα: Το Λύκειο των Ελληνίδων ανοίγει διάλογο για την ιστορία, την ταυτότητα και το μέλλον της πόλης
12:08 Άνω Γλυφάδα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τη 56χρονη που χάθηκε στην κακοκαιρία
12:03 «Η αγάπη μου απομένει» στην Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας
12:00 Δολοφονία στο Λιθοβούνι: Προφυλακιστέος ο 44χρονος, δεν έπεισε ο ισχυρισμός του – Κατέθεσε πολυσέλιδο υπόμνημα και παρουσίασε 8 μάρτυρες
11:57 ΗΠΑ: Σύλληψη 5χρονου μαθητή από την ICE στη Μινεσότα – Καταγγελίες σχολικών αρχών και αντιδράσεις
11:51 Πάτρα: Επίσκεψη Σταύρου Ζουμπουλάκη στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ – Στήριξη στη διατήρηση των τεκμηρίων
11:48 Χανιά: Σύλληψη 51χρονου για διασπορά ψευδών ειδήσεων στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού
11:45 Πάτρα: Ημερίδα για την ελληνική ιατρική αριστεία από τον Όμιλο Inner Wheel Πατρών Βορρά
11:42 Νταβός: Συνάντηση Ζελένσκι–Τραμπ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ
11:36 Πάτρα: «Αχαΐων Αγάπης Γεύμα» από το Σωματείο Γυναικών «Καλλιπάτειρα» με Πετράκο και Καμβυσίδη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ