Ανοίγει η πλατφόρμα για τα vouchers έως 800 ευρώ, οι δικαιούχοι

16 Οκτ. 2025 9:12
Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το εκπτωτικό «κουπόνι» έως 800 ευρώ το μήνα, το οποίο θα καλύπτει τα έξοδα οικογενειών για θεραπείες και υποστηρικτικές υπηρεσίες για παιδιά με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνεδρίες πρώιμης παιδικής παρέμβασης, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, εκπαίδευση στη νοηματική γλώσσα, υποστηρικτική τεχνολογία, καθώς και υποστήριξη για την κινητικότητα και την ένταξη του παιδιού στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Η πρώτη φάση αφορά τους Πάροχους Υπηρεσιών Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, οι οποίοι πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων μέσω της ιστοσελίδας www.proimi.eetaa.gr. Οι αιτήσεις των παρόχων θα γίνονται από τις 20 Οκτωβρίου έως τις 3 Νοεμβρίου 2025, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι εγγεγραμμένοι πάροχοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες στους δικαιούχους μέσω των vouchers.

Η δεύτερη φάση αφορά τους δικαιούχους γονείς, με την υποβολή αιτήσεων να ξεκινά στις αρχές Νοεμβρίου 2025. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως το τέλος του 2025, βάσει συστήματος μοριοδότησης και αξιολόγησης από την ΕΕΤΑΑ.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με συνολικό προϋπολογισμό 12 εκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να καλύψει τουλάχιστον 2.500 παιδιά πανελλαδικά.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γονείς παιδιών ηλικίας 0–6 ετών που έχουν:

  • Αναπηρία ή αναπτυξιακή διαταραχή (π.χ. αυτισμός, νοητική αναπηρία, κινητικές ή αισθητηριακές δυσκολίες, διαταραχές λόγου και ομιλίας), ή

  • Αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης αναπτυξιακών δυσκολιών σύμφωνα με ιατρική ή ψυχοκοινωνική αξιολόγηση.

Το ύψος του voucher καθορίζεται ανάλογα με τις συνεδρίες:

  • 800 ευρώ/μήνα για 20+ συνεδρίες,

  • 600 ευρώ/μήνα για 15+ συνεδρίες,

  • 400 ευρώ/μήνα για 10+ συνεδρίες.

Οι υπηρεσίες παρέχονται σε πιστοποιημένους μη κερδοσκοπικούς φορείς, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Δημοτικές Δομές, Μονάδες Ψυχικής Υγείας και Κέντρα Ειδικών Θεραπειών, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε ποιοτική υποστήριξη για τα παιδιά και τους γονείς τους.
