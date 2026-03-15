Ανοίγει το μεθοριακό πέρασμα στη Ράφα

Το πέρασμα είχε ανοίξει ξανά στις αρχές Φεβρουαρίου, αφού ήταν σε μεγάλο βαθμό κλειστό από τον Μάιο του 2024

15 Μαρ. 2026 21:12
Pelop News

Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο θα ανοίξει την Τετάρτη 18 Μαρτίου για περιορισμένες μετακινήσεις.

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε η κυβερνητική υπηρεσία του Ισραήλ COGAT, η κύρια πύλη εισόδου στη Λωρίδα της Γάζας, το μεθοριακό πέρασμα Ράφα με την Αίγυπτο, το οποίο παραμένει κλειστό από στην αρχή του πολέμου με το Ιράν, θα ανοίξει την Τετάρτη για περιορισμένη μετακίνηση ανθρώπων και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Το πέρασμα είχε ανοίξει ξανά στις αρχές Φεβρουαρίου, αφού ήταν σε μεγάλο βαθμό κλειστό από τον Μάιο του 2024, τους πρώτους μήνες του πολέμου του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα.

Το άνοιγμα περάσματος του πρόσφερε κάποια ανακούφιση στους Παλαιστίνιους που θέλουν να φύγουν από τον παράκτιο θύλακα για ιατρική περίθαλψη ή σε όσους θέλουν να επιστρέψουν αφού διέφυγαν από τις μάχες.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ