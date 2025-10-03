Ανοιξαν πυρ στην Ομόνοια, ένας τραυματίας από πυροβολισμούς

Ενοπλη επίθεση με ένα τραυματία σήμερα τα ξημερώματα Παρασκευή 3/10/2025, στην Ομόνοια.

Ανοιξαν πυρ στην Ομόνοια, ένας τραυματίας από πυροβολισμούς
03 Οκτ. 2025 7:32
Pelop News

Πυροβολισμοί έπεσαν σήμερα τα ξημερώματα, Παρασκευή 3/10/2025 στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνοια.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ δύο άτομα άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν έναν αλλοδαπό ο οποίος κινούνταν στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου κοντά στην Ομόνοια.

Το θύμα των πυροβολισμών τραυματίστηκε ελαφρά έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»,

Την ίδια στιγμή οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες της ένοπλης επίθεσης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο ένας εκ των δραστών εκτιμάται ότι είναι αλλοδαπός.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:04 Χαμάς: Ζητά αλλαγές για να απαντήσει «θετικά» στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
8:03 Τραμπ: Απειλεί με απολύσεις και περικοπές αν συνεχιστεί το shutdown στις ΗΠΑ
7:56 Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα; Ανακαλύψτε τα πιο συνηθισμένα και τα πιο ασυνήθιστα!
7:54 Θάνατος 28χρονης εγκύου στην Άρτα: Παρέμβαση εισαγγελέα, τι ζητά η οικογένεια
7:49 Μόναχο: Επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο, το έκλεισαν αναφορές για drones
7:41 Στα ύψη τα ληξιπρόθεσμα: Χρέη άνω των 160 δισ. ευρώ σε Εφορία και Ταμεία
7:40 Στρατιωτική θητεία: Τέλος από Δένδια στις αναβολές για ψυχολογικούς λόγους
7:32 Ανοιξαν πυρ στην Ομόνοια, ένας τραυματίας από πυροβολισμούς
7:24 Συνέχεια της κακοκαιρίας σήμερα με καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:12 Αγώνας επιβίωσης
23:57 Μέσι: Περιοδεία στην Ινδία με ποδόσφαιρο, Bollywood, συναυλίες και φεστιβάλ φαγητού!
23:36 Αυτός είναι ο τρόπους που πρέπει να μιλάτε στον σκύλο σας για να σας καταλαβαίνει!
23:20 Η μάχη του Σεπτεμβρίου στη μικρή οθόνη, οι νικητές και οι χαμένοι!
23:03 «Ο άνθρωπος που μου σκότωσε τα παιδιά μου πρέπει να πληρώσει. Ζητάω μία δίκαια δικαιοσύνη» συγκλονίζει η χαροκαμένη μάνα Ιωάννα Καραχρήστου
23:00 Νετανιάχου: Συνεχάρη το Ναυτικό, τουλάχιστον 400 συλλήψεις
22:55 «Η FIFA δεν μπορεί να λύσει γεωπολιτικά προβλήματα», διπλωματική στάση Ινφαντίνο
22:45 ΗΠΑ: Κυνηγός πυροβόλησε και σκότωσε 17χρονο γιατί τον πέρασε για σκίουρο!
22:41 Πάτρα: Σοβαρό επεισόδιο σε καφενείο με τραυματία!
22:32 Η μεγάλη κλήρωση Τζόκερ
22:20 Μάντσεστερ: Δύο νεκροί και τρεις σοβαρά τραυματίες έξω από συναγωγή, το Ισραήλ κατηγορεί τη Βρετανία για αδράνεια ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 3/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ