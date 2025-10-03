Ανοιξαν πυρ στην Ομόνοια, ένας τραυματίας από πυροβολισμούς

Πυροβολισμοί έπεσαν σήμερα τα ξημερώματα, Παρασκευή 3/10/2025 στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνοια.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ δύο άτομα άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν έναν αλλοδαπό ο οποίος κινούνταν στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου κοντά στην Ομόνοια.

Το θύμα των πυροβολισμών τραυματίστηκε ελαφρά έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»,

Την ίδια στιγμή οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες της ένοπλης επίθεσης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο ένας εκ των δραστών εκτιμάται ότι είναι αλλοδαπός.

