Aνθρωποειδές ρομπότ: Πόσο κοστίζει για να κάνει δουλειές; στο σπίτι σου;

Οι οικιακοί βοηθοί ρομπότ είναι γεγονός πλέον και έχουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος προς διάθεση στους καταναλωτές. Κυκλοφορούν στην καταναλωτική αγορά σε πολύ συγκεκριμένες τιμές και σύμφωνα με κλαδικές αναλύσεις της Precedence Research, η παγκόσμια αγορά οικιακών ρομπότ αναμένεται να εκτιναχθεί από περίπου 14–15 δισ. δολάρια στα μέσα της δεκαετίας σε πάνω από 70 δισ. δολάρια έως το 2034.

Η αφετηρία και η μετάβαση

Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την οργάνωση της καθημερινής οικιακής εργασίας, πρόκειται για μια σημαίνουσα ριζική μεταβολή. Από τις συσκευές της πρώτης γενιάς οικιακής ρομποτικής, που σημαδεύτηκε από τις ρομποτικές σκούπες δαπέδου, φτάσαμε στα ανθρωποειδή ρομπότ που αξιοποιούν την ώριμη τεχνολογία πλοήγησης και τη διασύνδεση με έξυπνα σπίτια και αντιπροσωπεύουν σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο εσόδων στην ανάλογη αγορά. Τα πολυλειτουργικά οικιακά ρομπότ δεν περιορίζονται στο σκούπισμα, αλλά συνδυάζουν πολλαπλές εργασίες και πιο «ανθρωποκεντρική» αλληλεπίδραση. Αυτή η μετάβαση ανοίγει τον δρόμο για ανθρωποειδείς πλατφόρμες που μπορούν να κινηθούν σε κανονικά σπίτια, να χειριστούν αντικείμενα και να εκτελέσουν ευρύτερο φάσμα εργασιών υποστήριξης.

Πόσο κοστίζουν, ανάλογα το μοντέλο και τη χρήση

Όπως αναφέρουν οι κλαδικοί οδηγοί τιμολόγησης για ανθρωποειδή ρομπότ, το κόστος ξεκινά σήμερα από περίπου 5.000 δολάρια για απλά, εκπαιδευτικά ή ερευνητικά μοντέλα, και φτάνει μέχρι και τις εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για πλήρως εξοπλισμένα ρομποτικά συστήματα επαγγελματικής χρήσης. Ειδικότερα για οικιακή χρήση, αναλύσεις αγοράς δείχνουν ότι η τιμή των πρώτων ανθρωποειδών οικιακών βοηθών θα κυμαίνεται από 15.000 έως 30.000 δολάρια. Ο καταναλωτής θα μπορεί να τα προμηθεύεται είτε ως εφάπαξ επένδυση, είτε μέσω μοντέλων συνδρομής που κατανέμουν το κόστος σε βάθος χρόνου.

Όπως επισημαίνεται σε πρόσφατη παρουσίαση του «1X» για το ανθρωποειδές «NEO», οι εταιρείες δοκιμάζουν σχήματα προπαραγγελίας της τάξης των 20.000 δολαρίων για παραδόσεις από το 2026 και μετά, συνδυάζοντας την πώληση του υλικού με συνεχή αναβάθμιση λογισμικού και υποστήριξη από απόσταση. Στην αγορά θα κυκλοφορήσουν και υβριδικά μοντέλα ρομποτικών βοηθών όπου ο καταναλωτής θα πληρώνει χαμηλότερη αρχική τιμή αλλά θα δεσμεύεται σε μηνιαία συνδρομή για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, αποθήκευση δεδομένων και νέα «πακέτα» λειτουργιών.

Τι το καινούριο φέρνουν τα νέα οικιακά ρομπότ

Η νοημοσύνη αυτών των νέων ρομπότ οικιακής βοήθειας βασίζεται σε έναν συνδυασμό τηλε-λειτουργίας και σταδιακής αυτονομίας. Στην αρχή οι άνθρωποι θα παρεμβαίνουν ως χειριστές εξ αποστάσεως σε πολύπλοκες κινήσεις, ώστε τα συστήματα να «μαθαίνουν» από τα πραγματικά σενάρια και να αυτοματοποιούν τις ίδιες εργασίες με την πάροδο του χρόνου. Η προσέγγιση αυτή επιταχύνει την ωρίμανση και εξέλιξη των ρομπότ στην πράξη, μετατρέποντας τον χρήστη σε ενεργό μέρος της διαδικασίας εκπαίδευσης.

Η αγορά, οι προοπτικές και οι ευρύτερες κοινωνικές διαστάσεις

Η συνολική αγορά οικιακών ρομπότ εκτιμάται ότι θα πολλαπλασιαστεί μεταξύ 2024 και 2034, με ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης από περίπου 19% έως και πάνω από 25%. Ο ρυθμός αυτός ανάπτυξης σχετίζεται με παράγοντες όπως η αύξηση των νοικοκυριών όπου και οι δύο γονείς εργάζονται, η γήρανση του πληθυσμού και η ολοένα μεγαλύτερη διείσδυση των έξυπνων σπιτιών, που δημιουργούν πρόσφορο περιβάλλον για ρομπότ-βοηθούς. Ωστόσο, το υψηλό αρχικό κόστος αγοράς, η πολυπλοκότητα της τεχνολογίας και οι ανησυχίες για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια δεδομένων λειτουργούν ακόμη ως «φρένο» στο να συνεπάρουν τα οικιακά ρομπότ το αγοραστικό κοινό. Η εξισορρόπηση μεταξύ προσιτής τιμής, λειτουργικότητας και σαφούς ρυθμιστικού πλαισίου θα καθορίσει εάν τα ανθρωποειδή οικιακά ρομπότ θα εξελιχθούν σε μαζικό καταναλωτικό προϊόν ή θα παραμείνουν για χρόνια ένα ακριβό, ημι-πειραματικό gadget για λίγους και έχοντες.

Όσο για τον αντίκτυπο στο κοινωνικό γίγνεσθαι, η είσοδος των ανθρωποειδών ρομπότ στο σπίτι αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο την αγορά εργασίας σε τομείς όπως η οικιακή φροντίδα και οι υπηρεσίες καθαρισμού, αλλά και τις δομές κοινωνικής πρόνοιας, ιδιαίτερα σε γηράσκουσες κοινωνίες. Ταυτόχρονα, το πλαίσιο που θα θέσουν οι πολιτικοί στον τομέα αυτό – ρυθμιστικά πλαίσια, πρότυπα ασφάλειας, κανόνες διαλειτουργικότητας και διαφάνειας στην επεξεργασία δεδομένων – θα διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό αν τα σημερινά ακριβά πρωτόλεια μοντέλα θα μετασχηματιστούν σε πραγματικά καθολική τεχνολογία. Για τις κυβερνήσεις, το στοίχημα είναι να αξιοποιήσουν τα οφέλη σε παραγωγικότητα και φροντίδα, χωρίς να διευρύνουν κοινωνικές ανισότητες ή να υπονομεύσουν θεμελιώδη δικαιώματα μέσα στο ίδιο το σπίτι.

