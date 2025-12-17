Αντιμονοπωλιακή έρευνα της Κομισιόν για τη Google λόγω χρήσης περιεχομένου σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης

Την έναρξη αντιμονοπωλιακής έρευνας σε βάρος της Google ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξετάζοντας το ενδεχόμενο παραβίασης των κανόνων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η χρήση περιεχομένου από εκδότες ιστοσελίδων, καθώς και βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο YouTube, για την ανάπτυξη και λειτουργία εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, διερευνάται αν η Google «παραμορφώνει τον ανταγωνισμό επιβάλλοντας άδικους όρους και προϋποθέσεις σε εκδότες και δημιουργούς περιεχομένου» ή αν παρέχει στον εαυτό της προνομιακή πρόσβαση σε δεδομένα, περιορίζοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης ανταγωνιστικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Στο μικροσκόπιο η χρήση περιεχομένου εκδοτών

Όπως επισημαίνεται, η Επιτροπή θα εξετάσει αν η Google αξιοποίησε περιεχόμενο ειδησεογραφικών και άλλων ιστοσελίδων για να προσφέρει υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης απευθείας στις σελίδες αποτελεσμάτων αναζητήσεων. Το κρίσιμο ζήτημα αφορά το κατά πόσο αυτό έγινε χωρίς την κατάλληλη αποζημίωση των εκδοτών και χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα να αρνηθούν τη χρήση του περιεχομένου τους.

Η πρακτική αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί, ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό, αλλά και στη βιωσιμότητα των μέσων ενημέρωσης, τα οποία βασίζονται στην επισκεψιμότητα και στα έσοδα από το περιεχόμενό τους.

Ανησυχίες και για το YouTube

Η έρευνα επεκτείνεται και στο YouTube, με την Κομισιόν να εξετάζει αν βίντεο και άλλο περιεχόμενο που έχουν ανεβάσει χρήστες χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της Google. Και σε αυτή την περίπτωση, εκφράζονται ανησυχίες για το αν οι δημιουργοί αποζημιώνονται επαρκώς και αν έχουν τη δυνατότητα να εξαιρέσουν το περιεχόμενό τους από τέτοιου είδους χρήσεις.

Μειωμένη επισκεψιμότητα στα ΜΜΕ

Η αντιμονοπωλιακή έρευνα έρχεται σε μια περίοδο όπου τα νέα αποτελέσματα αναζητήσεων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να επηρεάζουν αρνητικά την επισκεψιμότητα των ειδησεογραφικών ιστοσελίδων. Πολλοί εκδότες εκφράζουν ανησυχία ότι οι χρήστες λαμβάνουν απαντήσεις απευθείας από τη μηχανή αναζήτησης, χωρίς να επισκέπτονται τις πρωτογενείς πηγές.

Βαρύ ιστορικό προστίμων

Υπενθυμίζεται ότι στη Google είχε επιβληθεί τον Σεπτέμβριο πρόστιμο σχεδόν 3 δισ. ευρώ για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στον τομέα της διαδικτυακής διαφήμισης, γεγονός που καταδεικνύει τη διαχρονική ένταση στις σχέσεις της εταιρείας με τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές.

Η νέα έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στο πώς οι μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες αξιοποιούν το περιεχόμενο τρίτων για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης και στο κατά πόσο διασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός και η προστασία των δημιουργών στην ψηφιακή οικονομία.

