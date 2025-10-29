Αντώνης Κουνάβης: Απολογισμός τετραετίας και νέα πορεία για τη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας

Με απολογισμό δράσεων και παρεμβάσεων των τελευταίων τεσσάρων ετών, ο πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Αχαΐας, Αντώνης Κουνάβης, παρουσιάζει τη Δευτέρα την πορεία και τα επόμενα βήματα της οργάνωσης, σηματοδοτώντας νέα φάση εξωστρέφειας και κινητοποίησης.

Αντώνης Κουνάβης: Απολογισμός τετραετίας και νέα πορεία για τη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
29 Οκτ. 2025 12:05
Pelop News

Η τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα ετοιμάζεται για έναν απολογισμό τετραετίας και ταυτόχρονα για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Αχαΐας, Αντώνης Κουνάβης, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, στις 12:00 το μεσημέρι, στα γραφεία της οργάνωσης (Κορίνθου 273Γ).

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα παρουσιάσει τον αναλυτικό απολογισμό δράσεων και παρεμβάσεων της τελευταίας τετραετίας, υπογραμμίζοντας το έργο και τη συμβολή της τοπικής κομματικής δομής στην πολιτική παρουσία και τη διεύρυνση της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή.

«Με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, πίστη στη στρατηγική μας και αισιοδοξία, αναλάβαμε πριν από τέσσερα χρόνια, με τη συμπαράταξη των ενεργών μελών, την επανεκκίνηση της κομματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα», σημειώνει ο κ. Κουνάβης, προαναγγέλλοντας νέα πορεία δράσεων και εξωστρέφειας για τη Δ.Ε.Ε.Π.

Η εκδήλωση αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον τοπικών στελεχών και μελών του κόμματος, καθώς θα αποτυπωθεί ο προγραμματισμός για τη νέα περίοδο και ο τρόπος ενίσχυσης της παρουσίας της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:14 «Από το θυμάμαι στο δημιουργώ»: Η νέα δράση της Καρναβαλικής Ακαδημίας με τη στήριξη του ΥΠΠΟ – Στο pelop.gr ο Α. Σταθόπουλος
16:12 Φοινικούντα: Η ανιψιά του 68χρονου ζητά άρση απορρήτου του τηλεφώνου της
16:04 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Ρήγας Θανασάς στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη – Και οι οκτώ πρώτοι υποψήφιοι μαζί του
15:56 Δημήτρης Ανάγνου: Λεβέντης σε όλα του! – Έφυγε από τη ζωή και κηδεύτηκε
15:53 Πρόκριση στα πέναλτι για τη Θύελλα!
15:48 Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει μεγάλη εμπορική συμφωνία με τη Νότια Κορέα
15:40 Συνελήφθη οπαδός που έδωσε φωτοβολίδες στον 12χρονο γιο του στο Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης
15:32 Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας ζητά μέτρα ασφαλείας αλλά και πλήρη αποτίμηση στατικής επάρκειας για το πρώην κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών
15:24 Ψηφίστηκε το δικαστικό αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου
15:16 Η ΙΚΕΑ παρουσιάζει τη νέα σειρά SANDLÖPARE
15:08 Πάτρα: Πρεμιέρα για το ΔΗΠΕΘΕ στο Θέατρο Μπάρρυ το Σάββατο 8 Νοεμβρίου
15:01 Στη φυλακή ο 50χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του στο Κορωπί
15:00 Μικρές χωματερές στην Πάτρα: Καθαριότητα εκτός ελέγχου
14:58 Διασωληνωμένη στο Ασκληπιείο η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση στη Γλυφάδα – Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή
14:55 Ξυλούρης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν υπάρχει σκάνδαλο – Θα γελάσουμε καλά στην Εξεταστική»
14:45 ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: «Οι κυβερνητικές πηγές οδηγούνται από φάλτσο σε φάλτσο»
14:45 Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Επισκέψεις και επιθεωρήσεις στα αεροδρόμια Αράξου και Νέας Αγχιάλου
14:39 Σφοδρή σύγκρουση Κανέλλη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Αντεγκλήσεις, βαριές εκφράσεις και πολιτικά υπονοούμενα
14:37 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Γιώργος Γραμματίκας με τον Αντώνη Κουνάβη
14:35 Θρήνος για τη Νόρα Κατσέλη: «Έφυγε» από τη ζωή ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ