Αντώνης Κουνάβης: Απολογισμός τετραετίας και νέα πορεία για τη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας

Η τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα ετοιμάζεται για έναν απολογισμό τετραετίας και ταυτόχρονα για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Αχαΐας, Αντώνης Κουνάβης, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, στις 12:00 το μεσημέρι, στα γραφεία της οργάνωσης (Κορίνθου 273Γ).

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα παρουσιάσει τον αναλυτικό απολογισμό δράσεων και παρεμβάσεων της τελευταίας τετραετίας, υπογραμμίζοντας το έργο και τη συμβολή της τοπικής κομματικής δομής στην πολιτική παρουσία και τη διεύρυνση της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή.

«Με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, πίστη στη στρατηγική μας και αισιοδοξία, αναλάβαμε πριν από τέσσερα χρόνια, με τη συμπαράταξη των ενεργών μελών, την επανεκκίνηση της κομματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα», σημειώνει ο κ. Κουνάβης, προαναγγέλλοντας νέα πορεία δράσεων και εξωστρέφειας για τη Δ.Ε.Ε.Π.

Η εκδήλωση αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον τοπικών στελεχών και μελών του κόμματος, καθώς θα αποτυπωθεί ο προγραμματισμός για τη νέα περίοδο και ο τρόπος ενίσχυσης της παρουσίας της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



