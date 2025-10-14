Αντώνης Κουνάβης: Επιτομή της φασιστικής αντίληψης η επίθεση στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο

«Η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται! Η ελευθερία του λόγου είναι και θα παραμείνει αδιαπραγμάτευτη!» τόνισε ο Αντώνης Κουνάβης

14 Οκτ. 2025 18:48
Pelop News

Για τον ξυλοδαρμό του δημοσιογράφου ΠαναγιώτηΡηγόπουλου, από συνδικαλιστές του ΚΚΕ, ο πρόεδρος τηςΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, Αντώνης Κουνάβης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ως πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, καταδικάζω απερίφραστα, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, τον ξυλοδαρμό τουδημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου από άτομα πουανήκουν σε συνδικαλιστικό χώρο προσκείμενο στο ΚΚΕ.

Είναι προφανές ότι η επίθεση κατά του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου είναι η επιτομή της ολοκληρωτικής,φασιστικής, αντίληψης και νοοτροπίας. Αλλά η βία, απ’ όπου κι αν προέρχεται, δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία μας, στην οποία τα φαινόμενα φασισμού δεν είναι ανεκτά.

Η ελευθερία του Τύπου είναι θεμέλιο του δημοκρατικού πολιτεύματος και κάθε απόπειρα εκφοβισμού ή φίμωσης δημοσιογράφων είναι απολύτως καταδικαστέα, ενώ αποτελεί προσβολή προς τους θεσμούς και την κοινωνία.
Κατόπιν αυτών, ζητώ την άμεση διερεύνηση του περιστατικού από τις αρμόδιες αρχές και την απόδοση ευθυνών, όπου κι αν αυτές αναλογούν.
Η κοινωνία μας έχει ανάγκη από διάλογο, νηφαλιότητα και σεβασμό στην ελευθερία της έκφρασης — όχι από φαινόμενα εκφοβισμού και τραμπουκισμού.

Η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται! Η ελευθερία του λόγου είναι και θα παραμείνει αδιαπραγμάτευτη!».
