Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στο γήπεδο του Παναιτωλικού.

Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο
27 Σεπ. 2025 12:40
Pelop News

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο, για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League 1, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στο γήπεδο του Παναιτωλικού.

Η απόφαση ελήφθη από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:11 Ζαπορίζια: Κόκκινος συναγερμός για πιθανό πυρηνικό ατύχημα!
16:01 Γιατί η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε τρία χωριά στην Ουκρανία;
15:51 Αλεπού έκανε βόλτα σε ξενοδοχείο στη Γλυφάδα ΒΙΝΤΕΟ
15:39 Νέο μισθολόγιο σε Ενοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας – Από πότε θα δουν αύξηση
15:33 Αυτές είναι οι απαντήσεις για τον θάνατο της 92χρονης που την έθαψε η κόρη της σε λάκκο
15:25 Ρόδος: Σε δίκη ο 53χρονος προσωρινά κρατούμενος για πορνογραφία ανηλίκων
15:17 Σοβαρό τροχαίο στη Βάρδα: 16χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του στο ΠΓΝΠ, τραυματίας και 24χρονος οδηγός
15:12 Λίγες προσδοκίες για την τριμερή στο Κυπριακό λόγω εκλογών στα Κατεχόμενα
15:01 Ο Χάρι Κέιν των ρεκόρ: Έφτασε τα 100 γκολ με την Μπάγερν σε 104 εμφανίσεις
14:50 Επίδομα Παιδιού Α21: Τις επόμενες ημέρες η πληρωμή της 4ης δόσης
14:41 Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025: Το μήνυμα του  Γ.Γ. ΕΟΤ Ανδρέα Φιορεντίνου
14:33 Ο Ανδρέας Αποσκίτης ήταν ένας σύγχρονος «Δον Κιχώτης» για την Πάτρα
14:26 Κρήτη: Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου σε 66χρονο – Ποια συμπτώματα έχει
14:22 ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ολες οι πληρωμές που θα γίνουν μέχρι τις 3 Οκτωβρίου
14:10 Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Ζωτικής σημασίας για την Αχαΐα και τους όμορους νομούς η αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Πατρών-Τριπόλεως (πρώην 111)»
14:01 Δαρείου και Παρυσάτιδος …
13:53 Νέα απειλή στη Δανία: Υπέρπτηση drones πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας
13:41 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικη γιατί οδηγούσε μοτοποδήλατο που είχε κλέψει νωρίτερα
13:33 Δυτική Ελλάδα: Εκτεταμένες εργασίες σε χειμάρρους και ποτάμια από την Περιφέρεια
13:23 Κεραμέως: Ετοιμάζεται νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 10.000 άνεργες μητέρες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ