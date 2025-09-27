Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο, για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League 1, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στο γήπεδο του Παναιτωλικού.

Η απόφαση ελήφθη από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

