Απάντηση στις δηλώσεις Μίτσκοσκι: Καμία απόκλιση από τη Συμφωνία των Πρεσπών δεν θα γίνει ανεκτή

Aυστηρή ανακοίνωση εξέδωσε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε απάντηση πρόσφατων δηλώσεων του Πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Στην ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι η συνταγματική ονομασία της γειτονικής χώρας είναι «Βόρεια Μακεδονία», όπως προβλέπεται ρητά στο άρθρο 1 της Συμφωνίας των Πρεσπών, την οποία έχει υπογράψει και η ίδια η Βόρεια Μακεδονία.

Η Συμφωνία ενσωματώνεται στο Σύνταγμα της Βόρειας Μακεδονίας και δεσμεύει και τις δύο πλευρές τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Το ΥΠΕΞ ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε απόπειρα παραποίησης ή αλλοίωσης του περιεχομένου της δεν θα γίνει αποδεκτή από την Ελλάδα.

Επιπλέον, τονίζεται ότι η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί μέρος του διεθνούς δικαίου και η πλήρης εφαρμογή της συνιστά θεμελιώδη βάση για την ειρηνική συνύπαρξη λαών και κρατών. Στις διεθνείς συνθήκες δεν υφίστανται de facto καταστάσεις, αλλά μόνο ενιαία και καθολική εφαρμογή.

Η ελληνική πλευρά προσθέτει ότι η βελτίωση των διμερών σχέσεων και η απρόσκοπτη ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας εξαρτώνται από την αδιάκοπη τήρηση των συμφωνηθέντων και από τον σεβασμό της αρχής της καλής γειτονίας.

Οι δηλώσεις Μίτσκοσκι έγιναν σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό σταθμό SITEL, όπου απαντούσε σε επικρίσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης (SDSM) ότι δεν τήρησε προεκλογική δέσμευσή του για ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας ισχυρίστηκε ότι στην πράξη έχει επαναφερθεί η χρήση του όρου «Μακεδονία», επικαλούμενος δηλώσεις στελεχών του SDSM, μεταξύ των οποίων και του επικεφαλής του Βένκο Φιλίπτσε, που χρησιμοποιούν πλέον τον όρο χωρίς το προσδιοριστικό «βόρεια».

Ο Μίτσκοσκι χαρακτήρισε τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης ψευδή εκστρατεία και εξέφρασε την ανάγκη για πιο ώριμη αντιπολιτευτική στάση.

