Απατεώνας «λογιστής» αφαίρεσε μεγάλο χρηματικό ποσό και χρυσαφικά!

Παρά τις προειδοποιήσεις δεν σταματούν τα περιστατικά εξαπάτησης ηλικιωμένων από επιτήδειους που… βρίσκουν και τα κάνουν αφαιρώντας μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Ένα, ακόμα, τέτοιο περιστατικό συνέβη την Τετάρτη σε χωριό πολύ κοντά στον Πύργο όταν ο ηλικιωμένος δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο που προσποιήθηκε τον λογιστή. Ο επιτήδειος έπεισε τον ηλικιωμένο πως έπρεπε να συναντηθούν για υπόθεσή του και ότι μαζί του έπρεπε να έχει χρήματα και κοσμήματα όπως και συνέβη… ο ηλικιωμένος πήγε στο «ραντεβού» και εκεί τα υπόλοιπα ήταν εύκολα για το δράστη…

Σύμφωνα με πληροφορίες του iliaenimerosi.gr ο «λογιστής» αφαίρεσε από τον ηλικιωμένο αρκετές χιλιάδες ευρώ καθώς και κοσμήματα-χρυσαφικά…

Για την συγκεκριμένη υπόθεση διενεργείται έρευνα από την Αστυνομία.

