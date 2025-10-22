Απατεώνας «λογιστής» αφαίρεσε μεγάλο χρηματικό ποσό και χρυσαφικά!

Το περιστατικό διαδραματίστηκε σε χωριό κοντά στον Πύργο

Απατεώνας «λογιστής» αφαίρεσε μεγάλο χρηματικό ποσό και χρυσαφικά!
22 Οκτ. 2025 20:23
Pelop News

Παρά τις προειδοποιήσεις δεν σταματούν  τα περιστατικά εξαπάτησης ηλικιωμένων από επιτήδειους που… βρίσκουν και τα κάνουν αφαιρώντας μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Ένα, ακόμα, τέτοιο περιστατικό συνέβη την Τετάρτη σε χωριό πολύ κοντά στον Πύργο όταν ο ηλικιωμένος δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο που προσποιήθηκε τον λογιστή. Ο επιτήδειος έπεισε τον ηλικιωμένο πως έπρεπε να συναντηθούν για υπόθεσή του και ότι μαζί του έπρεπε να έχει χρήματα και κοσμήματα όπως και συνέβη… ο ηλικιωμένος πήγε στο «ραντεβού» και εκεί τα υπόλοιπα ήταν εύκολα για το δράστη…

Σύμφωνα με πληροφορίες του iliaenimerosi.gr ο «λογιστής» αφαίρεσε από τον ηλικιωμένο αρκετές χιλιάδες ευρώ καθώς και κοσμήματα-χρυσαφικά…

Για την συγκεκριμένη υπόθεση διενεργείται έρευνα από την Αστυνομία.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:22 Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: «Χαίρε Διόνυσε, πολεμήθηκε επειδή είχε διαφορετική άποψη»
21:19 Συναγερμός στο Ανόβερο: Αναφορές για πολλούς τραυματίες! ΦΩΤΟ
21:09 Γκάζι, θάνατος 16χρονης: Το τεράστιο ερωτηματικό και τι ερευνά η Αστυνομία
21:00 Η Πάτρα μπαίνει στον τουριστικό χάρτη – Αυξήσεις 10% καταγράφεται το πρώτο εξάμηνο του 2025
20:47 Metron Analysis: Κυριαρχία Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία, τι παίρνουν Τσίπρας και Σαμαράς
20:39 «Αν νομίζουν όλοι ότι θα ξεπλυθούν πάνω μου, θα γελάσουμε καλά», στην αντεπίθεση ο «φραπές»
20:29 Βόλος: 44 χρόνια κάθειρξη σε 63χρονο για βιασμό και ασέλγεια σε δύο 12χρονους
20:23 Απατεώνας «λογιστής» αφαίρεσε μεγάλο χρηματικό ποσό και χρυσαφικά!
20:11 Βαρύ πένθος στο Μεσολόγγι για τον χαμό της Ντίνας Τσενικλόγλου
20:00 Πάτρα: Τι απαντά ο Δ. Πλέσσας για την κατάσχεση λογαριασμού ΑμεΑ από το Δήμο – «Αν η κυβέρνηση είχε δεχτεί…»
19:56 Σούπερ σταρ του βόλεϊ υπέστη ηλεκτροπληξία και καρδιακή ανακοπή!
19:46 Από τον Ισημερινό στον Πειραιά 39 κιλά κοκαΐνης μέσα σε μπανάνες! ΦΩΤΟ
19:39 Σατολιάς στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Σκάνδαλο με συμμετοχή αξιωματούχων και απατεώνων
19:33 Τουλάχιστον 40 νεκροί σε ναυάγιο με παράτυπους μετανάστες στην Τυνησία
19:25 Ηλεία: Αποτροπιασμός, καταγγελία για βασανισμό και σεξουαλική κακοποίηση σκύλου
19:15 Ανάφη: Νεκρή γυναίκα και ο σκύλος της μετά από φωτιά σε σπίτι
19:09 ΕΚΑΒ: Δέχτηκε άλλες τρεις κλήσεις για λιποθύμια και μέθη από το Γκάζι που βρέθηκε νεκρή η 16χρονη
19:00 Καταρρέει η τοπική οικονομία της Δυτικής Αχαΐας – Τι εξηγεί για τη δραματική κατάσταση ο δήμαρχος Γρηγόρης Αλεξόπουλος
18:55 Και όμως η UEFA δικαιώνει τον διαιτητή για αποφάσεις στο Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός!
18:44 Ουγκάντα: Μετωπική σύγκρουση λεωφορείων και τουλάχιστον 46 νεκροί!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ