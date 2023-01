Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του Πάπα Βενέδικτου – Με καροτσάκι έφτασε ο Πάπας Φραγκίσκος

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή η κηδεία του Πάπα Βενέδικτου, στην οποία ο Πάπας Φραγκίσκος έφτασε με καροτσάκι, ενώ χιλιάδες κόσμου συρρέουν για το ύστατο χαίρε.

Δώδεκα άτομα μετέφεραν έξω από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου το φέρετρο του Πάπα Βενέδικτου και το τοποθέτησαν μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες πιστούς που έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία για το ύστατο χαίρε. Η σορός του είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Ο Πάπας Φραγκίσκος έφτασε με αναπηρικό καροτσάκι για να πρωτοστατήσει της τελετής, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα με το γόνατό του. Κάθισε σε μια καρέκλα κοιτάζοντας το φέρετρο, σκυφτός και με σκυθρωπό πρόσωπο, καθώς οι χορωδίες έψαλαν στα λατινικά.

Κληρικοί από όλο τον κόσμο και αρχηγοί κρατών δίνουν το παρών στην τελετή. Περισσότεροι από 1.000 αστυνομικοί φρουρούν την περιοχή, ενώ οι σημαίες στην Ιταλία κυματίζουν μεσίστιες σε ένδειξη πένθους.

