Απεργιακός συναγερμός στην Πάτρα: Το Εργατικό Κέντρο σηκώνει το γάντι για το “13ωρο”

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας ανακοίνωσε την απόφαση για νέα απεργία, σε συντονισμό με Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Συνδικάτα από όλη τη χώρα, την ημέρα που η κυβέρνηση θα καταθέσει προς ψήφιση το νομοσχέδιο για τη 13ωρη εργασία.

Στην ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο κάνει λόγο για «αντεργατικό νομοσχέδιο» και καλεί τα ταξικά σωματεία και τους εργαζόμενους της Πάτρας να προετοιμαστούν για νέα απεργιακή κινητοποίηση, υπογραμμίζοντας ότι η κλιμάκωση του αγώνα «μπορεί να το πετάξει στα σκουπίδια».

Η διοίκηση του ΕΚΠ αναφέρει ότι η νέα κινητοποίηση αποτελεί συνέχεια της απεργίας της 1ης Οκτωβρίου, κατά την οποία υπήρξε μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων και σταμάτησαν την παραγωγή δεκάδες εργοστάσια.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η κυβέρνηση και το κεφάλαιο «φοβούνται τη δύναμη των εργαζομένων» και ότι οι αγώνες θα συνεχιστούν «για να μη ζήσουμε σαν σκλάβοι τον 21ο αιώνα».

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας καλεί τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους, τους αυτοαπασχολούμενους, τις γυναίκες και τη νεολαία να συμμετάσχουν μαζικά, «για να δυναμώσει το απεργιακό μέτωπο» και να αναδειχθούν «οι σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων».

Μεταξύ των αιτημάτων που παραθέτει στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται:

Καθιέρωση 7ωρου – 5ήμερου – 35ωρου.

Αυξήσεις μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Αντίθεση στην “ευελιξία χωρίς τέλος” και στη “δουλειά νύχτα σε νύχτα”.

Προστασία της λαϊκής κατοικίας και φθηνή, ποιοτική στέγη για όλους.

Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για Υγεία και Παιδεία.

Καμία στήριξη στο κράτος του Ισραήλ και αλληλεγγύη στον λαό της Παλαιστίνης.

Το Εργατικό Κέντρο καταλήγει ότι θα δώσει «όλες του τις δυνάμεις για την επιτυχία της απεργίας», ζητώντας να μην ψηφιστεί το νομοσχέδιο και να ενισχυθεί το «ρεύμα σύγκρουσης και αμφισβήτησης με τη στρατηγική του κεφαλαίου».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



