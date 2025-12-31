Απεβίωσε ο ηθοποιός Αϊζάια Γουίτλοκ Τζούνιορ

Ο ηθοποιός Αϊζάια Γουίτλοκ Τζούνιορ πέθαε σε ηλικία 71 ετών.

Απεβίωσε ο ηθοποιός Αϊζάια Γουίτλοκ Τζούνιορ
31 Δεκ. 2025 10:02
Pelop News

ο Αμερικανός ηθοποιός Αϊζάια Γουίτλοκ Τζούνιορ έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 71 ετών, γνωστός ιδίως για την ενσάρκωση διεφθαρμένου γερουσιαστή στην τηλεοπτική σειρά «The Wire».

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου ο καλλιτεχνικός πράκτοράς του μέσω Instagram.

«Με τεράστια θλίψη μοιράζομαι την είδηση του θανάτου του αγαπημένου μου φίλου και πελάτη Αϊζάια Γουίτλοκ του νεότερου», είπε ο Μπράιαν Λίμπμαν, αποτίνοντας φόρο τιμής στον «καταπληκτικό ηθοποιό και ακόμη καλύτερο άνθρωπο».

Ο πιο αξιομνημόνευτος ρόλος του ηθοποιού παραμένει αυτός του Κλέι Ντέιβις, διεφθαρμένου πολιτικού στη σειρά «The Wire», που μεταδιδόταν από το HBO τα χρόνια του 2000 και κριτικοί θεωρούν πως συγκαταλέγεται στις καλύτερες αστυνομικές τηλεοπτικές σειρές που γυρίστηκαν ποτέ.

Γεννημένος στην Ιντιάνα, ο Αϊζάια Γουίτλοκ ο νεότερος είχε συνεργαστεί επανειλημμένα με τον σκηνοθέτη Σπάικ Λι. Είχε ενσαρκώσει ρόλους σε αρκετές από τις ταινίες του Αφροαμερικανού δημιουργού (BlacKkKlansman, Da 5 Bloods, She Hate Me, Chi-Raq).

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, που διήρκεσε πάνω από τρεις δεκαετίες, ο ηθοποιός είχε επίσης παίξει μικρό ρόλο γιατρού στην πολύ γνωστή ταινία «GoodFellas» του Μάρτιν Σκορσέζε (1990) καθώς και δεύτερο ρόλο στη ρομαντική κωμωδία φαντασίας «Enchanted» (2007, σε σκηνοθεσία Κέβιν Λίμα) της Disney. Είχε επίσης δώσει πνοή με τη φωνή του σε ήρωες ταινιών κινουμένων σχεδίων της Pixar (Lightyear, Cars 3).

Εμφανίστηκε ακόμη στη βραβευμένη σειρά Veep, σάτιρα με πρωταγωνίστρια φανταστική αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, όπου είχε ενσαρκώσει τον ρόλο του υπουργού Άμυνας.

