Απίστευτες εικόνες από τα Τζουμέρκα – Σπίτια «στον αέρα» μετά από κατολίσθηση ΦΩΤΟ

Συνεργεία της Περιφέρειας Ηπείρου και γεωλόγοι στην περιοχή, καθώς η έντονη βροχόπτωση προκαλεί προβλήματα σε δρόμους και υποδομές

27 Νοέ. 2025 16:32
Σε τουλάχιστον έξι επικίνδυνα σημεία στα Τζουμέρκα επικεντρώνονται οι προσπάθειες των συνεργείων της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να περιοριστούν οι ζημιές και να αποφευχθεί ο κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Άγναντα, όπου η κατάρρευση ενός μεγάλου τοιχίου αντιστήριξης έχει οδηγήσει σε τεράστιους όγκους χώματος και φερτών υλικών να κατακλύσουν γειτονιές, να καταστραφούν δρόμοι και να απειληθούν άμεσα κατοικίες. Παράλληλα, μια μεγάλη κατολίσθηση δίνει την εικόνα ότι το χωριό «βρίσκεται στον αέρα».

Ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, δήλωσε στο protothema.gr ότι συνεργεία της Περιφέρειας έχουν «κόψει» τη φορά των υδάτων προς τα χωριά των Τζουμέρκων, ενώ ειδικοί γεωλόγοι βρίσκονται ήδη στην περιοχή, με πρώτο στόχο να αποτραπούν νέες καταστροφές. Σημειώνεται ότι στην περιοχή και στα Γιάννενα βρέχει καταρρακτωδώς από την περασμένη Παρασκευή.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Καχριμάνης έδειξε φωτογραφίες από το τμήμα του εδάφους που έχει καταρρεύσει ακριβώς δίπλα από κατοικίες, τονίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης.

Οι κάτοικοι και οι τοπικές αρχές παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η αστάθεια του εδάφους ενδέχεται να προκαλέσει νέες υποχωρήσεις. Οι υποδομές στην περιοχή έχουν ήδη υποστεί σοβαρό πλήγμα, ενώ τα συνεργεία εργάζονται αδιάκοπα για τον καθαρισμό δρόμων και τη δημιουργία προσωρινών διελεύσεων, ώστε τα Τζουμέρκα να παραμείνουν λειτουργικά, ειδικά ενόψει της αυξημένης επισκεψιμότητας λόγω των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, το απόγευμα της Παρασκευής προγραμματίζεται νέα διυπουργική σύσκεψη για την αποτύπωση των εκτεταμένων ζημιών στην Ήπειρο και τον καθορισμό της κρατικής ενίσχυσης. Ο περιφερειάρχης εκτίμησε ότι το συνολικό κόστος αποκατάστασης των ζημιών μπορεί να φτάσει το ένα εκατομμύριο ευρώ.

