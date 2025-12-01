Απλήρωτες κλήσεις: Όλα όσα ισχύουν μπορείτε να τα μάθετε σε 5 λεπτά!

Εφόσον έχετε την υποψία ότι κάπου, κάποτε, σας «ξέφυγε» κάποια τροχαία παράβαση, δεν χρειάζεται να περιμένεις το χαρτί στην πόρτα. Πολλές κλήσεις δεν παραδίδονται ποτέ εγκαίρως, με αποτέλεσμα το πρόστιμο να εμφανίζεται αργότερα και συχνά αυξημένο.

Αστυνομικός σκύλος σε επιχείρηση σύλληψης για παροχή αλκοόλ σε 15 ανήλικους σε κέντρο διασκέδασης

Σήμερα, με λίγα βήματα μέσα από το gov.gr και το myAADE, μπορείς να δεις άμεσα αν έχει βεβαιωθεί παράβαση στο όνομά σου.

Πού το ελέγχεις

Gov.gr – “Τροχαίες Παραβάσεις”: Είσαι σε θέση να εντοπίσεις κλήσεις που έχουν καταγραφεί από την τροχαία ή δήμους.

myAADE – “Στοιχεία Οφειλών & Πληρωμών”: Εμφανίζονται όλα τα βεβαιωμένα πρόστιμα που έχουν καταχωρηθεί στην εφορία.

Η διαδικασία διαρκεί λιγότερο από πέντε λεπτά, ενώ μπορείς να εξοφλήσεις online το πρόστιμο για να αποφύγεις επιπλέον επιβαρύνσεις.

Με μια γρήγορη ψηφιακή αναζήτηση, προλαβαίνεις δυσάρεστες εκπλήξεις και διατηρείς καθαρό το οδηγικό σου ιστορικό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



