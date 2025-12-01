Απλήρωτες κλήσεις: Όλα όσα ισχύουν μπορείτε να τα μάθετε σε 5 λεπτά!

01 Δεκ. 2025 19:21
01 Δεκ. 2025 19:21
Εφόσον έχετε την υποψία ότι κάπου, κάποτε, σας «ξέφυγε» κάποια τροχαία παράβαση, δεν χρειάζεται να περιμένεις το χαρτί στην πόρτα. Πολλές κλήσεις δεν παραδίδονται ποτέ εγκαίρως, με αποτέλεσμα το πρόστιμο να εμφανίζεται αργότερα και συχνά αυξημένο.

Σήμερα, με λίγα βήματα μέσα από το gov.gr και το myAADE, μπορείς να δεις άμεσα αν έχει βεβαιωθεί παράβαση στο όνομά σου.

Gov.gr – “Τροχαίες Παραβάσεις”: Είσαι σε θέση να εντοπίσεις κλήσεις που έχουν καταγραφεί από την τροχαία ή δήμους.
myAADE – “Στοιχεία Οφειλών & Πληρωμών”: Εμφανίζονται όλα τα βεβαιωμένα πρόστιμα που έχουν καταχωρηθεί στην εφορία.

Η διαδικασία διαρκεί λιγότερο από πέντε λεπτά, ενώ μπορείς να εξοφλήσεις online το πρόστιμο για να αποφύγεις επιπλέον επιβαρύνσεις.

Με μια γρήγορη ψηφιακή αναζήτηση, προλαβαίνεις δυσάρεστες εκπλήξεις και διατηρείς καθαρό το οδηγικό σου ιστορικό.

