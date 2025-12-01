Αστυνομικός σκύλος σε επιχείρηση σύλληψης για παροχή αλκοόλ σε 15 ανήλικους σε κέντρο διασκέδασης

Σε κέντρο διασκέδασης στο Περιστέρι

Αστυνομικός σκύλος σε επιχείρηση σύλληψης για παροχή αλκοόλ σε 15 ανήλικους σε κέντρο διασκέδασης
01 Δεκ. 2025 19:11
Pelop News

Στην Αθήνα έφοδος της Αστυνομίας σε κέντρο διασκέδασης στο Περιστέρι πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν 15 ανήλικους, στους οποίους είχε επιτραπεί η είσοδος και τους είχε χορηγηθεί αλκοόλ.

Νεκρός 79χρονος στη Χαλκιδική, ο οποίος καταπλακώθηκε από κορμό δένδρου στην προσπάθειά του να κόψει ξύλα!

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, της Ο.Π.Κ.Ε., της Δ.Α.Ο.Ε., αστυνομικός σκύλος και υπάλληλος του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη του 31χρονου υπεύθυνου του καταστήματος, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν για την αποτροπή χορήγησης αλκοόλ σε ανηλίκους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε βραδινές και μεταμεσονύχτιες ώρες της 29-11-2025, ειδική εξόρμηση για τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των οποίων εισέρχονται ανήλικα άτομα τα οποία καταναλώνουν αλκοόλ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, της Ο.Π.Κ.Ε., της Δ.Α.Ο.Ε., αστυνομικός σκύλος και υπάλληλος του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Στο πλαίσιο της εξόρμησης, πρώτες πρωινές ώρες της 30-11-2025 κατά τον έλεγχο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Περιστερίου, εντοπίστηκαν εντός του καταστήματος -15- ανήλικα άτομα στα οποία είχε επιτραπεί η είσοδος και είχε χορηγηθεί αλκοόλ.

Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη του 31χρονου υπεύθυνου του καταστήματος ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν για την αποτροπή χορήγησης αλκοόλ σε ανηλίκους».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
