Από την προσφυγιά στο γήπεδο: Το μεγαλείο του Ολυμπιακού Πατρών στο νέο βιβλίο του Τάσσου Σταθόπουλου

Την ιστορική διαδρομή του Ολυμπιακού Πατρών, από τις προσφυγικές του ρίζες έως τη σύγχρονη παρουσία του στο αχαϊκό ποδόσφαιρο, φωτίζει το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου Τάσσου Σταθόπουλου, που παρουσιάστηκε στην Πάτρα.

26 Ιαν. 2026 14:06
Τη μακρά και πολυσύνθετη ιστορία του Ολυμπιακού Πατρών, ενός συλλόγου άρρηκτα συνδεδεμένου με την προσφυγική μνήμη και την αθλητική ταυτότητα της πόλης, καταγράφει το νέο βιβλίο του έγκριτου δημοσιογράφου και μέλους της ΕΣΗΕΠΗΝ Τάσσου Σταθόπουλου με τίτλο «Ολυμπιακός Πατρών, από την προσφυγιά στο γήπεδο».

Πρόκειται για το 10ο βιβλίο του συγγραφέα και είναι αφιερωμένο στους πρόσφυγες που άλλαξαν τη μοίρα του αχαϊκού ποδοσφαίρου. Η ιστορία του συλλόγου ξεκινά τον Ιούλιο του 1925, όταν ιδρύθηκε από έξι παίκτες της Παναχαϊκής και τέσσερις του Λευκού Αστέρα, όλοι πρόσφυγες, με την αρχική ονομασία «Ερμής» και χρώματα το μπλε και το άσπρο. Μέσα σε έναν μήνα, ο σύλλογος μετονομάστηκε σε Ολυμπιακός και συμμετείχε επίσημα στο τοπικό πρωτάθλημα.

Στο βιβλίο, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Το Δόντι», αποτυπώνεται η πορεία του συλλόγου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, με αναφορές σε παράγοντες, ποδοσφαιριστές, αγώνες και επιτυχίες, συνοδευόμενες από πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Η παρουσίαση του βιβλίου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, με ομιλητές τον δημοσιογράφο Δημήτρη Αβραμίδη, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Πατρών Κώστα Καλπουζάνη και τον συγγραφέα Τάσσο Σταθόπουλο, ενώ μήνυμα απέστειλε ο αρχηγός της Ολυμπιακής αποστολής Πέτρος Συναδινός.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Τάκης Αντωνόπουλος, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου Τάκης Πετρόπουλος και ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πατρών Χρήστος Πλούμης, ενώ την εκδήλωση συντόνισε ο αθλητικός συντάκτης και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ Αχαΐας Δημήτρης Σαρρής.

